Conference League, Italiano: "In Europa dobbiamo essere più coraggiosi"

05-10-2022 20:05

In vista della trasferta di Edimburgo, Vincenzo Italiano chiarisce gli aspetti in cui la Fiorentina deve provare a migliorare: “Dobbiamo ottenere una vittoria in questo mini-torneo e cercare di essere più spavaldi: la classifica lo richiede, dobbiamo cercare di essere più incisivi davanti. Gli scozzesi spinti dal fattore campo saranno squadra tosta, servirà il giusto approccio. Non è una questione di modulo, spesso è l’atteggiamento che fa la differenza. Forse noi fuori casa non abbiamo il carattere che mostriamo al Franchi: dobbiamo essere più coraggiosi a livello individuale”.

Se il cambio modulo provato nel finale del Gewiss possa essere la risorsa per centrare la prima vittoria nel girone, spiega: “La partita di Bergamo richiedeva in quei 25 minuti di mettere dentro tutti gli attaccanti, l’Atalanta non ci impensieriva e dovevamo cercare così il pareggio. Siamo stati bravi a interpretare il cambio di modulo. Domani vediamo, la squadra che incontreremo ha un atteggiamento diverso. Nico Gonzalez si sta allenando con frequenza e più ritmo anche se con un po’ di dolore: nell’ultima mezz’ora può darci qualcosa in più. Sarà importante migliorare l’atteggiamento della ripresa: a Istanbul siamo stati carenti”.