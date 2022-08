Conference League, la Fiorentina soffre ma passa alla fase a gironi

25-08-2022 21:04

La Fiorentina si qualifica per la fase a gironi di Conference League. Termina senza reti la gara di ritorno in casa del Twente, con i viola che vanno avanti grazie al 2-1 dell’andata al Franchi.

Twente-Fiorentina, ritmi altissimi nel primo tempo

La partita fra le due squadre al De Grolsch Veste di Enschede è molto equilibrata già nel primo tempo. Il Twente va vicino al vantaggio nei minuti iniziali, con Cabral che salva sulla linea un tiro di Vlap. La Fiorentina sfiora poi la rete con Sottil su calcio di punizione, con deviazione. Terracciano riesce poi a tenere inviolata la porta nella prima frazione.

Twente-Fiorentina, seconda frazione nervosa

Qualche occasione a inizio frazione con Sottil ancora vicino al gol e poi la grande chance degli olandesi con Misidjan. Il gioco si frammenta tanto poi con il passare dei minuti, c’è però un’occasione fallita da Ikonè in contropiede. Nel finale succede di tutto con l’allenatore Ron Jans che discute con alcuni componenti della panchina di Vincenzo Italiano.

Quindi, nei minuti di recupero arriva anche l’espulsione tra i viola di Igor. Proprio all’ultimo minuto la Fiorentina spreca un contropiede e poi c’è una grande parata di Terracciano a salvare il risultato. Alla fine è 0-0 e la qualificazione è così della squadra di Italiano.

Twente-Fiorentina, il tabellino

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers (80′ Bruns), Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek (80′ Ugalde); Vlap (88′ Steijn), Cerny (66′ Rots), Van Wolfswinkel: Misidjan (66′ Tszolis). All. Jans.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (93′ Benassi), Amrabat, Maleh (60′ Mandragora); Ikonè (93′ Martinez Quarta), Cabral (70′ Jovic), Sottil (70′ Nico Gonzalez). All. Italiano.

Fiorentina, superato il primo obiettivo

Con questo risultato cambia del tutto la stagione della Fiorentina. Superato il playoff c’è infatti ora la certezza di poter disputare la fase a gironi di una competizione europea importante come la Conference League.

Dopo quattro punti nelle prime due giornate di Serie A non è da escludere ora qualche colpo di mercato entro il 1° settembre per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Intanto, nel club viola sta per arrivare un giocatore importante come Antonin Barak dal Verona.