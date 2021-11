Conference League: niente riscatto per la Roma contro il Bodo

04-11-2021 23:09

Dopo la tremenda mazzata per 6-1 in Norvegia la Roma non va al di là del 2-2 con il Bodo Glimt, che neanche all’Olimpico viene battuto dai giallorossi di José Mourinho, anzi, va due volte in vantaggio ma prima El Shaarawy e poi Ibanez salvano i capitolini che restano secondi nel gruppo C di Conference League dopo quattro partite, un punto alle spalle degli scandinavi.

La Roma chiude il primo tempo sotto di un gol

E’ il Bodo a iniziare meglio la partita la Roma ha un paio di occasioni intorno alla metà del primo tempo: Abraham da fuori area stoppa e prova il tiro che finisce fuori, poi, da calcio d’angolo, El Shaarawy tenta il tiro al volo, deviato ancora in corner. I norvegesi vanno in vantaggio al 45’: Hagen serve Solbakken che controlla e spara un gran destro sotto l’incrocio dei pali.

Pareggio momentaneo di El Shaarawy ma Roma di nuovo sotto

Al 54’, nove minuti dopo l’inizio della ripresa, pareggia El Shaarawy, che va a segno con un tiro a giro sul secondo palo su assist di Zaniolo. Al 65’ però il Bodo passa di nuovo avanti: azione sulla fascia destra dei norvegesi, cross di Sampsted al centro per Botheim che di testa trafigge Patricio. I giallorossi non ci stanno e si buttano all’attacco: al 68’ Shomurodov crossa per Abraham anticipato a due passi dalla porta.

L’assedio finale porta solo il pareggio alla Roma

Al 74’ El Shaarawy dalla destra per Shomurodov che si gira e tira ma il pallone è deviato in angolo. Dal corner palla per Shomurodov, sempre lui, entrato a metà ripresa per Zaniolo, spizzata di testa per Mancini che sempre di testa colpisce il palo. All’83’ Mancini per El Shaarawy che ci prova al volo da fuori area ma Haikin para compiendo una prodezza. All’84’ arriva il pareggio, merito di un difensore: cross dalla sinistra per Ibanez che insacca di testa. L’assedio finale non porta a nulla, la Roma si deve accontentare del pareggio.

