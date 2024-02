Conference League: Ajax rimonta disperata, Jovetic batte il Ferencvaros, pari Eintracht

Tutti i risultati delle partite d'andata dei sedicesimi di Conference League. Flop del Betis Siviglia contro la Dinamo Zagabria, poker dello Sturm Graz.

16-02-2024 11:53

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Si apre il sipario sulla Conference League e vanno in scena subito dei copioni ricchi di suspense. Bei gol, espulsioni e rimonte allo scadere illuminano l’andata dei sedicesimi della competizione, nella sfida tra le seconde dei gironi e le retrocesse dall’Europa League. L’Ajax, tra le favorite per la vittoria, scrive un finale poetico contro il Bodo Glimt e tiene vivo il sogno. A sorpresa il Betis cade in casa contro la Dinamo Zagabria. Poker senza storia dello Sturm Graz contro lo Slovan Bratislava. Beffato invece l’Eintracht Francoforte dall’Union St. Gilloise.

Ajax, rimonta da brividi. Eintracht distratto

La stagione dell’Ajax sta percorrendo le montagne russe. Poca costanza e vari alti e bassi. E in campo alla Johan Cruijff Arena lo ha dimostrato. Il Bodo Glimt parte forte e vanno in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Gronbaek. La miccia olandese si accende solo nel finale quando Brobbey conquista un calcio di rigore, poi trasformato da Van den Boomen. Al 97′ succede l’incredibile: Haug sbaglia un’uscita e lascia la porta scoperta, Berghuis ne approfitta e con un pallonetto firma il pari.

Spreca tutto l’Eintrach Francoforte, rimontato dall’Union St. Gilloise dopo un inizio sprint. I tedeschi vanno sul 2-0 in soli dieci minuti grazie alle reti di Chaibi e Kalajdzic, ma poi abbassano la guardia. Poco dopo la mezz’ora Rasmussen accorcia le distanze e nella ripresa Nilsson segna il gol del pari. L’espulsione di Vanhoutte al 78′ frena i sogni di rimonta dei belga.

Petkovic punisce il Betis, Jovetic batte Stankovic

Una vecchia conoscenza della Serie A si prende la scena della Conference League. Di chi stiamo parlando? Di Bruno Petkovic, ex Verona e Bologna tra le tante esperienze in Italia. Il croato realizza un pesantissimo rigore al 75′, che baste per battere il Betis Siviglia al “Villamarin”. Stesso risultato anche per l’Olympiacos dell’ex Fiorentina Jovetic, che riesce a vincere di misura contro il Ferencavoros al termine di un match molto equilibrato, deciso da El Kaabi all’83’. Una vittoria che tiene viva ancora la speranza di qualificazione agli ottavi di Stankovic.

Conference League, tutti i risultati

A seguire tutti i risultati dei sedicesimi di Conference League: