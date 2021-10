Conference League: scivola il Tottenham, sorride il Basilea

21-10-2021 23:22

Si chiude la terza giornata dei gironi di Conference League. A fare rumore è la clamorosa sconfitta della Roma per 6-1 in casa del Bodo/Glimt. I giallorossi perdono anche la testa della classifica del girone C, venendo sorpassati proprio dai norvegesi a 7 punti in classifica. Ottiene invece i primi tre punti lo Zorya, che batte 1-0 in trasferta il Cska Sofia.

Cade anche il Tottenham , sconfitto in Olanda dal Vitesse. Decisiva la rete di Witteck a poco più di 10 minuti dal termine I londinesi con questa sconfitta scivolano al terzo posto del girone G, dove in testa c’è il Rennes. I francesi salgono a quota 7 punti con la vittoria in esterna contro il Mura.

Prendono il largo Maccabi Tel Aviv e Lask nel girone A. Le due squadre hanno vinto i rispettivi incontri con Hjl e Alashkert e sono appaiate in testa con 7 punti ciascuno, a distanza di sicurezza dalle altre due rivali. Nel gruppo B si spartiscono un punto a testa Flora e Anorthosis, che danno vita a uno spettacolare 2 a 2 e smuovono lo slot punti ancora fermo a 0 dopo le prime due gare. A punteggio pieno il Gent grazie all’1-0 contro il Partizan.

Mini fuga dell’ AZ Alkmaar , con gli olandesi primi a 7 punti con il successo in casa dei romeni del Cluj. L’altra gara del girone D termina con il pareggio per 2-2 tra Jablonec e Randers. Vince 3-1 con l’Union Berlino il Feyenoord e sale a 7 punti nel gruppo E, mantenendo a 3 punti di distanza il Maccabi Haifa. Agli israeliani basta una rete per superare lo Slavia Praga e prendersi momentaneamente il secondo posto in classifica.

Colpo del Paok nel girone F. I greci escono dalla trasferta danese contro il Copenaghen con tre punti in tasca, restando ancora imbattuti in questa Conference League. Vittoria senza affanni per 2-0 dello Slovan Bratislava contro il Lincoln.

Continua la striscia positiva anche il Qarabag . Il 2-1 ai danni del Kairat Almaty consente agli azeri di prendersi la testa del Gruppo H in coabitazione con il Basilea, uscito vincitore per 3-1 dalla sfida giocata in casa contro l’Omonuia.

GRUPPO A

HJK-MACCABI TEL AVIV 0-5 [28′ Kanichowski, 49′ Perica (M), 60′ Kanichowski (M), 87′ Saborit (M), 90′ + 4 Shamir (M)]

ALASHKERT-LASK 0-3 [35′ Hong Hyun-Seok (L), 68′ Goiginger (L),90 ‘+2 Michol (L)]

GRUPPO B

ANORTHOSIS-FLORA TALLINN 2-2 [25′ Deletic (A), 28′ Popovich (A), 38′ Sappinen (F), 80′ Sappinen (F)]

PARTIZAN-GENT 0-1 [29′ Kums (G)]

GRUPPO C

BODO/GLIMT-ROMA 6-1 [8′ Botheim, (B), 20′ Berg (B) 28′ Carles Perez (R), 52′ Botheim (B), 71′ Solbakken (B), 78′ Pellegrino (B), 80′ Solbakken (B)]

CSKA SOFIA-ZORYA 0-1 [65′ Sayyadmanesh (Z)]

GRUPPO D

CLUJ-AZ ALKMAAR 0-1 [18′ Karlsson (A)]

JABLONEC-RANDERS 2-2 [35′ Cvancara (J), 36′ Odey (R), 53′ Cvancara (J), 90′ Odey (R)]

GRUPPO E

FEYENOORD-UNION BERLINO 3-1 [11′ Jahanbakhsh (F), 29′ Linssen (F), 35′ Awoniyi (U), 68′ Sinisterra (F)]

MACCABI HAIFA-SLAVIA PRAGA 1-0 [24′ Donyho (M)]

GRUPPO F

COPENAGHEN-PAOK 1-2 [19′ Sidckley (P), 38′ Zivkovic, 80′ Biel (C)]

SLOVAN BRATISLAVA-LINCOLN 2-0 [46′ Green (S),84′ Henty (S)]

GRUPPO G

MURA-RENNES 1-2 [17’Guirassy (R), 20′ Lotric (M), 41′ Laborde (R)]

VITESSE-TOTTENHAM 1-0 [79′ Wittek (V)]

GRUPPO H

QARABAG-KAIRAT 2-1 [19′ Kante (K), 79′ Sheydaev (Q), 90′ +1 Huseynov (Q)]

BASILEA-OMONIA NICOSIA 3-1 [19′ Miller (B), 27′ Gomez (O), 41′ Arthur (B), 88′ Zhegrova (B)]

