Conference League, Viktoria Plzen-Fiorentina: orario, formazioni, dove vederla in tv

Dopo il ko con la Juventus di Max Allegri, la Viola di Vincenzo Italiano è pronta a rituffarsi in Europa: sfida in terra ceca per Nico Gonzalez e soci

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la sconfitta di misura incassata allo Stadium contro la Juventus, la Fiorentina di Vincenzo Italiano fa visita al Viktoria Plzen in occasione del primo round del doppio confronto che vale i quarti di finale della UEFA Conference League. Scopri qui di seguito tutto ciò che c’è da sapere sulla partita in programma giovedì 11 aprile alla “Doosan Arena”: orario, probabili formazioni e info utili per vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in diretta tv e streaming.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in diretta tv e streaming

Calcio d’inizio previsto per le ore 18.45 alla “Doosan Arena” di Plzen, dove il Viktoria ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella gara d’andata dei quarti di Conference League. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e live in co-esclusiva su DAZN, per tutti gli abbonati. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nella sezione dedicata all’interno della Home di SkyQ, su console quali Playstation e XBox, senza dimenticare dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Viktoria Plzen-Fiorentina sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le rispettive applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei due club interessati, oltre all’opzione Rai Radio Uno per chi fosse in viaggio o non avesse sottoscritto un abbonamento a Sky, Now o DAZN.

Gli highlights del match saranno disponibili poco dopo il fischio finale sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN. Non è prevista diretta tv in chiaro su TV8.

SEGUI LA FIORENTINA SU DAZN

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

I padroni di casa dovrebbero riproporre il classico 3-4-2-1, apprezzato nelle recenti uscite di campionato e di Conference League: out il lungodegente Sykora, che ha riportato un grave infortunio al ginocchio, con Koubek pronto a fare affidamento sul tandem Vydra-Sulc, alle spalle di Chory, unico punto di riferimento avanzato.

Vincenzo Italiano, dal canto suo, ripartirà dal 4-2-3-1 che ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia, ad eccezione del trequartista alle spalle di Andrea Belotti: Barak, infatti, appare attualmente in vantaggio sull’argentino Beltran, per una maglia al centro del trio completato da Nico Gonzalez e Kouamé. Davanti alla difesa spazio per Bonaventura e Mandragora, con Milenkovic e Ranieri a guidare il reparto arretrato. Sulle corsie esterne spingeranno Kayode e capitan Biraghi, con Pietro Terracciano confermatissimo tra i pali.

Ecco le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina:

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Souaré, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. All. Koubek.

(3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Souaré, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. All. Koubek. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

Chi è Orel Grinfeeld, l’arbitro di Viktoria Plzen-Fiorentina

Sarà l’israeliano Orel Grinfeeld a dirigere Viktoria Plzen-Fiorentina, gara d’andata dei quarti di finale della UEFA Conference League 2023-24, in programma giovedì 11 aprile alle ore 18.45 alla “Doosan Arena”. Arbitro esperto, classe ’81, vanta 19 partite in Champions League, ma anche 28 incontri arbitrati in Europa League e 5 in Conference. Oltre ad un paio di finali in patria, ha diretto anche l’ultimo atto del Trophée des Champions in Francia nella stagione 2022/23, quando il Paris Saint-Germain si impose con un rotondo 4-0 sul Nantes.

Grinfeeld ha esordito nel calcio che conta nel 2009 ed è arbitro FIFA dal 2012. Due i precedenti con il Vitkoria Plzen: il primo, una sconfitta al Bernabeu di Madrid contro il Real nel 2018; il secondo, invece, risale ad una vittoria per 2-1 tra le mura amiche con lo Sheriff Tiraspol. In ambo i casi si trattava di Champions League, tra qualificazioni e fase a gironi. Nessun precedente, invece, con la Fiorentina, che punta ad arrivare in fondo alla competizione come la passata stagione.

SEGUI LA FIORENTINA SU DAZN