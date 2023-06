Champions League Manchester City-Inter, Guardiola sogna e lancia una frecciata

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, presenta la finale di Champions League contro l’Inter in programma domani a Istanbul: “Sul calcio italiano c’è un’idea sbagliata, non sanno solo difendere”

09-06-2023 19:19

Un sogno e un’ossessione: così Kevin De Bruyne prima e poi Pep Guardiola presentano così la voglia di vincere la prima Champions League per il Manchester City. Si deciderà tutto domani con la finale in programma a Istanbul contro l’Inter che va a caccia dello stesso identico sogno.

Manchester City, Guardiola: “La Champions è sogno e ossessione”

Non si nasconde Pep Guardiola. Anche se in carriera la Champions l’ha già vinta, ora vuole dimostrare di poterci riuscire anche lontano da Barcellona e in un club che ha portato tra i più importanti al mondo.

La Champions League è sicuramente un sogno ma per riuscire a vincere devi avere anche una percentuale di ossessione e in questo caso si tratta di una cosa positiva, perché ti porta a dare il massimo. Sappiamo che si tratta di una gara speciale ma l’affrontiamo con lo stesso spirito con cui abbiamo giocato tutta la stagione. Certo ci sarà un po’ di emozione ma conta soltanto quello che riusciremo a fare domani, non il passato.

Manchester City-Inter, Guardiola non sottovaluta i nerazzurri

E’ indubbio che il Manchester City arrivi alla finale di Istanbul con i favori del pronostico per quello che ha fatto nel corso degli ultimi anni e anche nel corso di questa stagione. Ma Pep Guardiola non ha alcuna intenzione di sottovalutare l’Inter e quello che è capace di fare.

Sono una squadra molto difficile da affrontare, certo nella storia l’Inter è stata una squadra più grande del City ma non è quello che conta domani. Non sono bravi solo a difendersi, c’è questa idea sbagliata sul calcio italiano. L’Inter è una squadra che fa molto bene possesso a cominciare dai difensori e soprattutto sulla fascia sinistra e poi hanno attaccanti in grado di fare la differenza.

Guardiola svela il suo segreto: Ho avuto grandi giocatori

Sembra tranquillo Pep Guardiola, almeno all’apparenza, prima della finale di Champions League contro l’Inter. Il tecnico catalano trova anche l’occasione di scherzare con un cronista che gli chiede il successo della sua carriera e il consiglio da dare ai giovani allenatori.

Avere buoni giocatori. La prima volta che ho vinto la Champions è stato con Messi, adesso ho Haaland. Il mio segreto è questo e non sto scherzando. Non ho mai visto un allenatore segnare un gol.

Ma Guardiola avverte anche sui pericoli della gara di domani sera contro l’Inter soprattutto dal punto di vista mentale.