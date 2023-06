Inter: Zhang suona la carica verso la finale Champions col City, mentre in Usa scrivono di debiti e cessione

Il presidente Steven Zhang suona la carica in casa Inter in vista del partita dell’anno, la finalissima di Champions League contro il Manchester City. Una sfida sulla carta ai limiti del proibitivo, anche se, negli ultimi giorni, la fiducia nei propri mezzi da parte dei nerazzurri, è costantemente cresciuta:

Sette anni da proprietario col gruppo Suning, gli ultimi quattro e mezzo da proprietario, con 5 trofei nelle ultime tre stagione, la possibilità ora di salire sul trono d’Europa:

“Abbiamo investito tanto, spesso anche di più di certi club di Premier League. Il punto, in Italia, sono i diritti tv. E’ da quelli che dipende l’enorme gap col calcio d’Oltremanica. Ma non tutto deve sempre e per forza ridursi a un discorso economico: la Serie A ha da sempre grande fascino. La presidenza dell’Inter mi assorbe completamente, anche e non ne parlo mai con nessuno. Nemmeno con Simone Inzaghi: con lui, ad esempio, non entro mai negli aspetti tecnici e tattici per lo stesso principio per cui non sopporto chi vuole per forza impartirmi insegnamenti su come fare il presidente”