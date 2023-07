La Juventus fa gli auguri ad Antonio Conte ma i tifosi bianconeri non ci stanno

Antonio Conte compie 54 anni, la Juventus non dimentica il suo compleanno ma sui social arriva la reazione indignata dei tifosi bianconeri che considerano il tecnico come un traditore

31-07-2023 17:52

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Antonio Conte compie 54 anni. Un allenatore vincente e divisivo come ce ne sono pochi nel calcio italiano ed anche in occasione del suo compleanno queste divisioni vengono a galla. L’occasione, questa volta, può sembrare davvero innocua ma per i tifosi non è così: la Juventus infatti ha deciso di fargli pubblicamente gli auguri.

Juventus, gli auguri per il compleanno di Antonio Conte

Antonio Conte compie 54 anni, il tecnico salentino è stato una grande bandiera della Juventus nel corso del tempo con 13 titoli vinti a calciatore ed altri cinque da allenatore. Eppure i rapporti sono piuttosto tesi, nonostante sia un simbolo bianconero sia passato che relativamente recente. Dopo la carriera da giocatore, Conte ha cominciato il suo peregrinare da allenatore con l’esperienze ad Arezzo, Bari, Atalanta e Siena: poi la grande esplosione sulla panchina della Juventus ma allo stesso tempo anche la separazione piuttosto polemica.

Antonio Conte e la Juve: il tweet della discordia

La Juventus non ha dimenticato il suo allenatore ed ha deciso di dedicare un messaggio sui social in occasione del suo compleanno. Niente di particolarmente sconvolgente se non fosse che il “recente passato” del tecnico salentino porta con sé anche una sorta di tradimento. Quel passato all’Inter che tanti tifosi non hanno mai digerito (ancora meno dopo la vittoria con lo scudetto con i nerazzurri, ndr). E di mezzo c’è anche un rapporto molto complicato anche con la vecchia dirigenza e in particolare con Andrea Agnelli.

Buon compleanno ad Antonio Conte! 🎂 pic.twitter.com/42cTtgiOqa — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2023

Sui social i tifosi bianconeri non fanno sconti: “Vedo che i vertici cambiano mai si continua a far gli auguri proprio a tutti tutti”, sostiene Guido. I commenti negativo sono tanti: “Capitano sul campo, condottiero in panchina, ma il gesto di lasciarsi inaspettatamente a ritiro iniziato, non credendo più in una squadra che avrebbe poi sfiorato il triplete, ha cancellato in parte se non interamente le pagine di storia scritta insieme”. E ancora: “Ogni anno fate gli auguri a questo losco figuro”.

Allegri o Conte: la diatriba che agita i tifosi della Juventus

Nel corso degli ultimi anni il nome di Antonio Conte è stato spesso al centro della discussione. Le ultime stagioni bianconere non sono state di altissimo livello, l’ultimo scudetto è quello di Maurizio Sarri (allenatore mai digerito dai fan della Vecchia Signora) e le esperienze Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri hanno spesso rimesso l’allenatore salentino al centro del discorso, anche con un pizzico di nostalgia. Anche adesso sono tanti i tifosi della Juventus che sono disposti a mettere da parte il piccolo trascorso all’Inter e sarebbero pronti a riaccoglierlo al posto di Allegri.