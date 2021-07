Conte pronto a prendersi la Champions, tifosi in delirio sui social

Un fulmine a ciel sereno. Antonio Conte non sarà in disparte nella prossima stagione. L’ex allenatore dell’Inter, campione in carica dopo lo scudetto vinto con i nerazzurri dopo 11 anni e l’addio tra mille polemiche, sarebbe pronto a tornare subito in pista. La notizie nelle ultime ore sta diventando virale così come i commenti dei tifosi che stanno prendendo d’assalto i social. Dove andrà, cosa farà Antonio Conte?

Sky corteggia Conte per commentare la Champions

Dopo diverse sconfitte sul piano dei diritti televisivi ed aver perso parecchi dei suoi punti di forza della redazione e al commento come Adani, Sky prova a rialzarsi e lo fa preparando un colpo sensazionale. Antonio Conte è in trattativa con Sky per una collaborazione ancora non ben specificata nell’ambito della prossima stagione calcistica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dal Corriere dello Sport, Sky avrebbe proposto a Conte un posto da ospite speciale. L’ex allenatore di Inter e Juventus non farà, come prevedibile, la seconda voce o il commento tecnico durante le partite, ma sarà un opinionista, soprattutto in chiave Champions, di cui Sky ha ancora i diritti, e magari anche per il calcio inglese, Premier League ed FA Cup, sfruttando l’experienza dell’ex allenatore di Inter e Juve, oltre Manica sulla panchina del Chelsea qualche anno fa.

Conte: dopo l’Inter anno sabbatico in tv, i precedenti da Lippi a Capello

La trattativa tra Sky e Conte sarebbe ben avviata, c’è chi dice anche in dirittura d’arrivo. Nell’accordo tra Antonio Conte e l’Inter, ricordiamo, c’è un accordo che impedisce al tecnico salentino di allenare in Italia fino a fine stagione. Dall’estero Conte è stato contattato, tra le altre dal Real Madrid che poi ha virato su Ancelotti. Se dovesse accettare l’offerta di Sky, Conte non sarebbe il primo grande allenatore che sceglie la tv durante il suo periodo sabbatico. Prima di lui lo avevano fatto tra gli altir, Lippi e Capello.

Conte a Sky: social in delirio

Sul web la notizia di Conte in trattativa con Sky è stata sin da subito rilanciata. Molti i tifosi e appassionati che hanno cominciato a commentare, molti con ironia, “Che brutta fine…”; oppure “ecco il ristorante da 100 euro per la Champions a cui si riferiva Conte”, e ancora “facile vincere così la Champions…”, “meno male che ho disdetto mesi fa”, oppure “ma poi cosa ne capisce Conte di Champions e di calcio internazionale in generale, al massimo può commentare la serie A”.

