Continua il momento 'no' di Manolas: trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra

15-10-2021 14:30

L’errore che ha permesso a Morata di siglare la rete del momentaneo vantaggio della Juventus al ‘Maradona’ è costato molto caro a Kostas Manolas, scivolato nelle gerarchie spallettiane alle spalle di Amir Rrahmani, nuovo partner difensivo di Kalidou Koulibaly.

Da allora il greco ha giocato soltanto una gara da titolare nel Napoli, quella sfortunata di Europa League contro lo Spartak Mosca: con Leicester, Udinese, Cagliari e Fiorentina sono arrivate quattro panchine che hanno fatto piuttosto rumore, considerato che parliamo di un giocatore pagato 36 milioni di euro, cifra pari alla clausola rescissoria presente nel precedente contratto con la Roma.

Per l’ex Olympiacos, però, i problemi non finiscono qui: ad aggiungersi alla lista delle cose negative è anche l’infortunio rimediato nell’allenamento odierno, concluso anzitempo per il dolore causato da un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. La sua presenza tra i convocati per il match col Torino è dunque da escludere.

Ai box, oltre a Malcuit e Ounas, c’è anche Andrea Petagna, vittima di una contrattura all’adduttore.

