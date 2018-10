Continua la telenovela in serie B

Dopo un’estate fatta di ricorsi su ricorsi, la serie B, che è partita a 19 squadre con le proteste di numerosi club, fra cui la Virtus Entella.

Nella giornata di lunedì era attesa una sentenza del Tar che avrebbe chiuso la vicenda riguardante la società ligure, ma attraverso un comunicato ufficiale della Lega di B è stato comunicato lo slittamento della sentenza.

“La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella – si legge nel comunicato – rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia. Figc e Lega B avevano formalmente comunicato alla Virtus Entella che la richiesta di ammissione a partecipare al campionato di B non poteva essere accolta perché le squadre partecipanti (visto l’articolo 49 delle NOIF e con provvedimenti confermati del Tribunale federale nazionale) sono 19".

"La decisione del Tar sul precedente provvedimento del Collegio di Garanzia per la vicenda Cesena, alla luce di quanto sopra, non rivestiva più i caratteri dell’urgenza in quanto la società Virtus Entella avrebbe dovuto impugnare la previsione del campionato a 19 squadre". La conclusione finale della nota della Lega di B.

Continua quindi la situazione paradossale dell’Entella sospesa fra il campionato di serie C e la serie B.

Non si è fatta attendere la risposta del club ligure: “L'Entella resta, ancora una volta, sconcertata di fronte all'ennesimo provvedimento della Figc e della Lega di serie B che oggi hanno rinunciato alla sospensiva, con l'unico obiettivo di allungare i tempi e rinviare la decisione del Tar, visto che erano stati gli stessi soggetti a richiederla dopo aver impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 19 settembre. Rinunciare alla istanza di sospensione e continuare a non ottemperare ad una decisione del Collegio di Garanzia ormai esecutiva da 20 giorni è una decisione grave che potrebbe avere conseguenze in termini di responsabilità e danni".

"Oggi abbiamo la certezza – conclude la società biancoazzurra – che si stia cercando ogni pretesto per tenere l'Entella fuori dalla serie B, continuando a difendere un campionato zoppo, ma comunichiamo alla Figc e alla Lega di serie B che continueremo nella nostra battaglia, tutelandoci in tutte le sedi, se necessario, anche penali”.

