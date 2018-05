Contratto Andrea Dovizioso, forse ci siamo

Simone Battistella, procuratore del pilota della Ducati Andrea Dovizioso, è intervenuto in esclusiva a Radio Sportiva per parlare della trattativa sul rinnovo del contratto.

Quanto manca per il rinnovo?

Ancora non possiamo sbilanciarci, ci sono alcune cose che dovremo chiarire a Le Mans, spero che avremo degli incontri positivi tra oggi e domani. Penso sia il week end della fumata bianca, ci sono pochi aspetti da chiarire e mi auguro venga fatto a Le Mans. Anche perchè c'è un Mondiale da provare a vincere e Andrea vuole concentrarsi solo sulle gare.

I dettagli del nuovo contratto?

In termini di durata ormai i contratti sono standardizzati sui due anni, della cifra non voglio parlare, ma la valutazione di Andrea non è legata solo all'aspetto finanziario.

L'offerta della Honda?

Stiamo parlando anche con la Honda, è il mio mestiere, c'è stato l'interesse di altri costruttori ma il nostro focus è quello di continuare con Ducati. Le cose stanno migliorando, speriamo di trovare l'accordo in questo week end. Andrea è cresciuto molto, quello che succederà in futuro è difficile saperlo, tutte le marche sono forti e molte sono destinate a migliorare, Honda in primis.

Come sarebbe con Marquez?

Il rischio è quello di confrontarsi con un campionissimo come lui, ma i piloti vivono queste sfide senza temere il confronto. I punti di domanda sono semmai se riuscirebbe a sfruttare il mezzo tecnico, ma questo senza salire sulla moto è impossibile saperlo.

Il rapporto con la squadra?

Andrea ha un feeling fantastico con la sua squadra. Con Lorenzo la rivalità c'è, ma è uno dei motivi che lo ha spinto a restare in Ducati è proprio lo stimolo di Jorge.

SPORTAL.IT | 17-05-2018 12:50