Coppa America, assistente sviene in campo: dramma nell’inferno del Kansas con 37 gradi in Perù-Canada

Attimi di paura durante Perù-Canada: un guardalinee collassa a causa di un colpo di calore ed è stato portato via in barella. Storico successo Canada

Attimi di paura durante la partita di Coppa America tra Perù e Canada, quando un guardalinee è svenuto per il troppo caldo. In Kansas la colonnina di mercurio segnava 37 gradi, con un tasso di umidità elevatissimo.

Dramma durante Perù-Canada: l’assistente sviene per il troppo caldo

Le due squadre erano in campo al Children’s Mercy Park di Kansas City per la seconda giornata del girone A (con Argentina e Cile) della Coppa America. Si è giocato in un clima rovente: ben 37 i gradi registrati. E a pagarne le conseguenze è stato l’assistente di linea guatemalteco Humberto Panjoj, che nel recupero del primo tempo è collassato a causa di un colpo di calore. Il primo a soccorrere il guardalinee è stato il portiere del Canada Maxime Crépeau, poi subito dopo la partita è stata interrotta per consentire i soccorsi dello staff medico.

Coppa America, l’assistente portato via in barella tra gli applausi

Si sono vissuti attimi drammatici al Children’s Mercy Park con giocatori e tifosi in apprensione per le condizioni di salute di Panjoj. Una volta cosciente, il guardalinee non ha potuto continuare l’incontro, ma è stato portato via in barella tra gli applausi dei presenti. È andata decisamente meglio all’altro assistente, Luis Ventura, che, invece, era protetto dall’ombra di una tribuna dello stadio e, dunque, non ha avuto alcun tipo di problema. Il caldo aveva già colpito il difensore dell’Uruguay Ronald Araujo, sostituito contro Panama proprio a causa dell’afa e della disidratazione.

Canada, prima vittoria storica: i quarti nel mirino

La partita è poi ripresa e, di fatto, si è decisa nel secondo tempo. Al minuto 59′ il Perù è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Araujo, quindi il gol della stella Jonathan David, attaccante del Lille che piace a mezza Europa al 74′. I Canucks, all’esordio assoluto in Coppa America, centrano così la loro prima storica vittoria nella competizione e compiono un passo importante verso i quarti di finale. La classifica del Girone A vede i campioni in carica dell’Argentina a 6, il Canada a 3, quindi Cile e Perù a 1. Da segnalare un gol annullato per fuorigioco all’attaccante del Cagliari Lapadula.