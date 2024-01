Coppa d’Africa, partenza boom della Costa d’Avorio: oggi c’è Osimhen

Spiccano le super prestazioni di Fofana, ex Udinese, e di Krasso, attaccante della Stella Rossa. Oggi alle 15 ci sarà in campo anche la Nigeria

14-01-2024 10:25

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Non poteva andare meglio il debutto per la nazione ospitante della Coppa d’Africa: la Costa d’Avorio ha battuto nella gara d’esordio della competizione la Guinea-Bissau per 2-0 nello stadio della città di Abidjan. Spiccano le super prestazioni di Fofana, ex giocatore dell’Udinese, e di Krasso, attaccante della Stella Rossa. Oggi alle 15 ci sarà in campo anche la Nigeria di Victor Osimhen che affronterà la Guinea Equatoriale. Il riassunto della gara di inaugurazione della Coppa d’Africa e le altre squadre che scenderanno in campo nei rispettivi gironi.

Coppa d’Africa: inizio fulminante per la Costa d’Avorio

La partita d’esordio della competizione tra le nazionali africane ha visto la Costa d’Avorio prendere il comando fin dai primi minuti. Fofana, centrocampista dell’Al-Nassr, ha aperto il punteggio già al 4° minuto con un magnifico tiro a giro che si è insaccato nell’angolino basso. Nonostante i tentativi di reazione, la Guinea-Bissau non è riuscita a pareggiare, e Fofana ha sfiorato il raddoppio colpendo la traversa al 34° minuto.

Nel secondo tempo, la Costa d’Avorio ha continuato a dominare. Serge Aurier, il capitano e ex terzino destro del PSG, è entrato in campo dando ulteriore impulso alla squadra. Al 58° minuto, Krasso ha raddoppiato per gli Elefanti, liberandosi in area e superando il portiere avversario con un tiro preciso.

Coppa d’Africa: la situazione nel Gruppo A

Questa vittoria per gli Elefanti posiziona la Costa d’Avorio in testa al Gruppo A, in attesa degli esiti delle altre partite che vedono coinvolte anche Nigeria e Guinea Equatoriale. Tra le fila degli ivoriani, si sono distinti molti giocatori con esperienze in Italia, tra cui Ndicka della Roma, oltre a ex Serie A come Singo, Kessié e Boga. Da segnalare, invece, la panchina per Kouame, attaccante della Fiorentina.

Ecco dove vedere le gare della Coppa d’Africa in tv.

Coppa d’Africa: oggi in campo la Nigeria di Osimhen

La Nigeria è una delle squadre favorite alla vittoria della competizione e scalpita per scendere in campo. Oggi alle 15 i talenti nigeriani affronteranno la Guinea Equatoriale. Tra i più attesi della nazionale delle aquile non c’è solo Osimhen: i nigeriani vantano un reparto offensivo di livello con i due Serie A Lookman e Chukwueze, ma hanno perso Boniface per infortunio. In mediana Ndidi e Onyedika di certo non sfigurano e in difesa ci sono conoscenze del calcio italiano come Troost-Ekong e Ola Aina.