Coppa d’Asia: sorpresa Iraq, Iran avanti e lacrime di gioia per l’Indonesia

Il Giappone rischia l'eliminazione. Nello stesso Gruppo D va avanti l'Indonesia. Nel Gruppo C, l'Iran ottiene il primato, Indonesia vittoria storica

20-01-2024 11:22

Al Mondiale 2022 in Qatar fu il Giappone a far saltare il banco scommesse per più volte ma il vento è cambiato. Dalle vittorie contro Spagna e Germania all’ultima recente delusione in Coppa d’Asia: l’Iraq, al 63° posto nel ranking FIFA, ha sconfitto i nipponici per 2-1. A guidare la squadra alla vittoria è stato Aymen Hussein con una doppietta, permettendo all’Iraq di assicurarsi un posto negli ottavi di finale nel Gruppo D. Sempre nello stesso gruppo è l’Indonesia a vincere ed ottenere la prima vittoria strappalacrime. Nel Gruppo C, invece, l’Iran festeggia il passaggio agli ottavi dopo aver battuto Hong Kong. Il riassunto delle gare di Coppa d’Asia e la situazione sui piazzamenti in classifica nei rispettivi gironi.

Coppa d’Asia: il Giappone resta a rischio qualificazione agli ottavi

Nonostante la presenza di talenti come Minamino e Kubo, il Giappone non è riuscito a imporsi, arrendendosi alla solida difesa irachena. Un gol tardivo di Endo del Liverpool al 93′ non è stato sufficiente per ribaltare la doppietta messa a segno da Hussein al 5′ e al 45′. I giapponesi sono ora a rischio qualificazione agli ottavi in quanto secondi nel Gruppo D ma a pari punti (3) con l’Indonesia. Ultimo del girone resta il Vietnam a zero punti.

Coppa d’Asia, Gruppo D: Vietnam 0-1 Indonesia

L’Indonesia ha ottenuto la sua prima vittoria nel gruppo D, battuto il Vietnam 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Mangkualam, raggiunto il Giappone in classifica con 3 punti. La squadra, composta in gran parte da giovani talenti, ha mostrato grande maturità nel gestire il vantaggio. Il Vietnam è stato penalizzato da una espulsione nel finale di gara che ha lasciato la squadra in dieci uomini e non è riuscita a sfruttare gli undici minuti di recupero extralarge. Lacrime di gioia a fine gara per lo storico successo indonesiano.

Coppa d’Asia, Gruppo C: Hong Kong 0-1 Iran

L’Iran si è aggiunta alle squadre qualificate per gli ottavi di finale in Coppa d’Asia, battendo Hong Kong per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Ghayedi, il suo secondo in questa competizione. L’Iran ha dominato il gioco, mostrando superiorità tecnica e un’ottima organizzazione difensiva. Con questa vittoria, l’Iran si prepara a lottare per il primo posto nel gruppo contro gli Emirati Arabi Uniti, attualmente secondi con 4 punti.