Coppa Italia 2022-2023, Roma-Genoa: le probabili formazioni

12-01-2023 11:49

Sarà Roma-Genoa a completare la prima settimana degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mourinho si affida a un parziale turn-over: siedono in panchina Smalling, rilevato in difesa da Kumbulla, Pellegrini, Cristante (la cerniera della mediana sarà Matic-Tahirovic), Dybala e Zaniolo (alle spalle di Abraham giostreranno El Shaarawy e il baby Volpato); se la Roma ha tutto da perdere, il Genoa ha l’occasione per centrare un risultato prestigioso, dopo aver eliminato la SPAL. Sarà titolare l’ex Strootman, ai tempi faro di equilibrio per Rudi Garcia.

Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Matic, Spinazzola; Volpato, El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Celik, Smalling, Camara, Cristante, Bove, Pellegrini, Dybala, Solbakken, Shomurodov, Majchrzak, Belotti, Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Coda, Gudmundsson. A disposizione: Agostino, Vodisek, Vogliaccio, Criscito, Matturro, Boci, badelj, Czyborra, Galdames, llsanker, Lipani, Sturaro, Yalcin. Allenatore: Gilardino.

La vincitrice sfiderà con ogni probabilità nei quarti di finale il Napoli, impegnato settimana prossima contro la Cremonese al San Paolo-Maradona.