Coppa Italia 2023/2024 risultati: Gudmundsson porta il Genoa agli ottavi, poker Parma, rimonta vincente del Cagliari

Le partite di oggi del secondo turno di Coppa Italia, sedicesimi di finale: il Genoa vince contro la Reggiana, il Parma ha la meglio in casa del Lecce e il Cagliari vince ai supplementari

01-11-2023 23:50

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Seconda tornata per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023-2024, con altre tre partite che si sono giocate oggi a partire dalla sfida in quel di Marassi tra Genoa e Reggiana. Il programma è poi proseguito con Lecce-Parma, e infine la chiosa con l’Udinese che ha ospitato il Cagliari.

Genoa-Reggina 2-1: Gudmundsson spedisce il Grifone agli ottavi

Partiamo dal successo del Genoa sulla Reggina per 2-1 ai tempi supplementari, dopo aver chiuso il primo tempo con un gol a testa.

La squadra di Alberto Gilardino, che ha dovuto fare a meno di Mateo Retegui a causa di un problema al ginocchio postumo del match contro la Salernitana (si parla comunque di una distorsione che terrà l’italo-argentino lontano dai campi per un mesetto: al suo posto il tecnico ha schiarato il Primavera Bornosuzov), ha dovuto mandare giù l’amaro calice del vantaggio degli ospiti, a segno al 37′ con Varela.

Haps accorcia poi le distanze alla ripresa con una rete segnata da fuori area al 53′. Il match si trascina ai supplementari, dove è l’inscalfibile Albert Gudmundsson a decretare la sentenza di esclusione dal torneo nei confronti di una comunque pugnace Reggina. L’islandese di mancino porta in vantaggio il Grifone al 98′, che ora andrà ad affrontare agli ottavi la Lazio.

Lecce-Parma: padroni di casa battuti e beffati

Al Via del Mare il Parma parte già con il piede giusto chiudendo il primo tempo con due gol a zero nei confronti dei padroni di casa, grazie alle reti di Sohm e successivamente di Bonny nella prima mezz’ora di gioco.

Alla ripresa arriva la reazione dei salentini. Piccoli e poi Strefezza accorciano le distanze portando la gara sulla parità, ma per la squadra di D’Aversa era in agguato un’amara beffa: al 94′ Pongracic mette a segno un autogol a seguito di una traversa di Man sulla destra, con la palla che si accentra per essere malauguratamente deviata verso la porta leccese.

Finale amaro per i padroni di casa, visto che a stretto giro Bernabé guadagna il calcio di rigore per i ducali, trasformato in rete da Man. Si chiude con un 2-4 che spedisce il Parma agli ottavi, dove affronterà all’Artemio Franchi la Fiorentina.

Udinese-Cagliari 1-2: la rimonta degli uomini di Ranieri con Lapadula

Al Bluenergy Stadium di Udine, dopo un primo tempo sullo 0-0 dove sono stati i sardi ad essere apparsi più centrati rispetto ai padroni di casa, i friulani vanno in vantaggio al 63′ con Guessand. Ma all’80’ il gol realizzato da Viola, oltre ad accorciare le distanze, congela il match e lo rinvia ai supplementari.

Entrambe le squadre hanno dato l’impressione nel primo quarto di un atteggiamento più difensivista che finalizzato a sbloccare la partita a loro favore. Nel secondo quarto però la squadra di Claudio Ranieri completa la rimonta (e prosegue un ruolino di marcia positivo per il Cagliari dopo l’altra rimonta in campionato contro il Frosinone) grazie alla rete di Lapadula, che al 120′ viene servito da Petagna in area, permettendogli di violare la porta dell’Udinese. Ora per i sardi ci sarà lo scoglio Milan da superare agli ottavi.

Coppa Italia 2023-2024, le partite del 2 novembre

Saranno due i match che animeranno la giornata del 2 novembre che chiuderà questa settimana di Coppa Italia. Si comincerà con Sassuolo-Spezia, in programma alle 18:00 (diretta in chiaro su Italia 1), con i neroverdi che dopo le fatiche contro il Cosenza (contro il quale hanno avuto la meglio per 5-2 dopo i supplementari, accedendo quindi ai sedicesimi) affronteranno i liguri reduci dal successo ai rigori contro il Venezia. In palio il pass per gli ottavi dove l’Atalanta aspetta la sua prossima rivale.

Infine alle 21:00 si giocherà Torino-Frosinone. I granata arrivano a questo match spinti nel morale dal successo in campionato contro il Lecce, ma l’ultimo match in Coppa Italia è stata la sudata tenzone con il Feralpisalò nel primo turno. Il Frosinone a sua volta è reduce dalla vittoria contro il Pisa in coppa, ma soprattutto dalla rimonta nella sfida di campionato da parte del Cagliari, che ha battuto i ciociari per 4-3. Chi passerà questo turno volerà agli ottavi contro il Napoli. Anche Torino-Frosinone sarà trasmessa in chiaro su Italia 1: entrambe le partite sono disponibili inoltre in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, secondo turno: risultati e programma

Mercoledì 1 Novembre

Genoa-Reggiana 1-1 (2-1 dts)

Marcatori: 37′ Varela (R), 53′ Haps (G), 98′ Gudmundsson (G)

Lecce Parma 2-4

Marcatori: 9′ Sohm (P), 29′ Bonny (P), 9′ st Piccoli (L), 31′ st Strefezza (L), 49′ st aut. Pongracic (P), 51′ st rig. Man (P)

Udinese-Cagliari 1-1 (1-2 dts)

Marcatori: 63′ Guessand (U), 80′ Viola, 120′ Lapadula (C)

Giovedì 2 novembre

Sassuolo-Spezia ore 18

Torino-Frosinone ore 21

Coppa Italia: il calendario completo