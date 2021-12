Coppa Italia: Cagliari facile sul Cittadella nei sedicesimi

15-12-2021 20:08

Il secondo incontro odierno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia viene vinto dal Cagliari, che alla Sardegna Arena ha battuto il Cittadella per 3-1. Per i padroni di casa a segno Deiola al 16’. Ceter al 40’ e Pereiro al 64′, per i veneti gol della bandiera di Daniele Donnarumma all’85’ dopo che era stato annullato un gol di Mazzocco per fuorigioco dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi con l’aiuto del VAR. I rossoblù di Walter Mazzarri negli ottavi di finale incontreranno il Sassuolo.

