12-01-2023 19:58

La Fiorentina batte di misura la Sampdoria grazie alla rete di Barak e vola ai quarti della competizione dove affronterà il Torino, che ieri sera ha battuto il Milan ai supplementari nonostante l’inferiorità numerica.

Fiorentina-Sampdoria, viola in vantaggio con Barak

Il primo tempo tra Fiorentina e Sampdoria si accende al 21′, con Rincon che di testa scheggia la traversa dopo un’uscita non bellissima di Gollini. Al 25′ si sblocca il match con la rete dei padroni di casa: cross di Jovic, la palla arriva a Barak che di semi-volee batte il portiere avversario con un’ottima conclusione. Dopo una rete annullata a Jovic per fuorigioco, l’ex Real Madrid sfiora il 2-0 allo scadere, sbagliando però a botta sicura.

Coppa Italia, Fiorentina ai quarti

Nel secondo tempo subito grande occasione per la Fiorentina: Gollini in uscita salva il passaggio di Barak per Jovic, che avrebbe concluso a porta vuota. Si rende pericoloso ancora una volta Jovic, ma lo stacco di testa schiacciato finisce sul fondo. Col passare dei minuti la Sampdoria spinge per il pareggio conquistando campo, i viola si difendono e cercano di fare male in ripartenza. Il match però si conclude senza grandi sussulti: la Fiorentina batte la Sampdoria 1-0 e vola ai quarti di Coppa Italia.

Fiorentina-Sampdoria, come ha arbitrato Paterna

Un Fiorentina-Sampdoria tranquillo per l’arbitro Paterna, che non ha avuto a che fare con episodi dubbi di rilievo. Non grazia un nervoso Murillo sul secondo giallo nei minuti di recupero.

Fiorentina-Sampdoria, il tabellino

Marcatori: Barak (F)

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano

Sampdoria (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Djuricic; Verre; Sabiri, Montevago. All. Stankovic

Arbitro: Paterna D.

Fiorentina-Sampdoria, i migliori e i peggiori

Barak 7: suo il gol vittoria per la Fiorentina con una bellissima semi-volee.

Jovic 5.5: il più vivo in campo, prova a segnare in tutti i modi. Ma non è fortunato e spreca una grande occasione che non deve sbagliare.

Amrabat 6: da lui ci si aspetta qualcosa in più, in alcune circostanze non è stato preciso.

Duncan 7: una spina nel fianco per la difesa avveraria per tutto il match, bravo anche nella fase difensiva.

Terzic 7: tra i migliori in campo, spadroneggia sulla fascia.

Djuric 5: è lui l’uomo a cui si affida la Samp per segnare, ma l’attacco dei doriani non ingrana nemmeno oggi e il serbo non incide.

Murillo 5: nervoso nel finale, viene espulso per doppio giallo.

Sabiri 6.5: l’unico in avanti della Sampdoria a preoccupare i viola.