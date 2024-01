Coppa Italia, Fiorentina-Bologna: info, orari, formazioni e dove vederla in tv o streaming

Scatta il conto alla rovescia per il derby dell'Appennino: le possibili scelte degli allenatori e i precedenti nel torneo tra le 2 squadre, diretta tv

08-01-2024 13:22

La Coppa Italia 2023/24 è entrata nella fase cruciale con i quarti di finale e le squadre che si preparano per garantirsi un posto nelle semifinali. Domani, martedì 9 gennaio, l’appuntamento è allo stadio Artemio Franchi dove Fiorentina e Bologna si sfideranno in una gara secca, con calcio d’inizio alle 21. Chi avrà la meglio nel derby dell’Appennino passerà al prossimo turno della Coppa Italia dove incontrerà la vincente tra Atalanta e Milan.

Coppa Italia, Fiorentina-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Bologna, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena domani, martedì 9 gennaio, allo stadio Artemio Franchi. Sarà calcio d’inizio alle 21. Il derby dell’Appennino, così come tutti gli altri appuntamenti del torneo tricolore, sarà visibile in diretta tv sui canali Mediaset. La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La probabile formazione della Fiorentina

La Fiorentina arriva all’impegno in Coppa Italia dopo il ko in campionato contro il Sassuolo. Per la sfida contro il Bologna, Vincenzo Italiano potrebbe far affidamento al 4-2-3-1, con Christensen tra i pali e la difesa composta dal ritorno di Ranieri al fianco di Milenkovic al centro e i terzini Kayode e Parisi. In mediana, c’è la possibilità di vedere Maxime Lopez insieme a Duncan. In attacco, invece, gli esterni dovrebbero essere Ikonè e Brekalo, insieme a Bonaventura: Beltran in ballottaggio con Nzola nel ruolo di centravanti.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano.

La probabile formazione del Bologna

Il Bologna riparte dopo il pesante ko contro l’Udinese e matura un punto con fatica nella gara contro il Genoa. Per la squadra di Thiago Motta ora è il momento di concentrarsi sulla sfida di Coppa Italia e provare a trovare una vittoria utile a risollevare il morale. Il tecnico potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Ravaglia tra i pali e la difesa composta dai centrali Beukema-Lukumi e i terzini Posch e Lykogiannis. In mediana spazio a Moro e Aebischer, mentre in attacco dovrebbe rivedersi Ferguson insieme agli esterni Orsolini e Saelelmaekers. Davanti dovrebbe esserci Zirkzee.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta.

Fiorentina-Bologna, i precedenti in Coppa Italia

Tra Fiorentina e Bologna, si contano dieci precedenti in Coppa Italia. Il resoconto storico non premia nessuno, con tre vittorie a testa e quattro pareggi. Uno di questi risale all’edizione del 1998/99, l’ultima volta in cui si sono affrontate nel torneo tricolore. Il confronto, valido per la semifinale di ritorno, si concluse con il risultato di 2-2: nonostante il vantaggio iniziale del Bologna, conquistato grazie alla doppietta di Binotto, la Fiorentina rispose con i gol di Repka e Costa nei tempi supplementari. Quel pareggio, combinato con la vittoria per 0-2 nell’andata, consentì alla squadra guidata all’epoca da Trapattoni di accedere alla finale, successivamente conquistata dal Parma.