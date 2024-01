Pagelle di Bologna-Genoa 1-1: Gudmundsson super, Dragusin insuperabile, Zirkzee male, De Silvestri salva Motta

Top e flop della partita Bologna-Genoa, valevole per la 19° giornata di serie A 2023/2024: ottavo sigillo per Gudmundsson, le voci di mercato non distraggono Dragusin.

05-01-2024 22:49

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il Bologna evita il secondo ko di fila al fotofinish, acciuffando il Genoa grazie al gol di De Silvestri al 95′. Si chiude 1-1, dunque, l’anticipo della 19a giornata di Serie A al Dall’Ara ed è un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Gilardino, passato in vantaggio con il solito Gudmundsson. Top e flop di Bologna-Genoa e il tabellino del match nella nostra analisi.

Bologna-Genoa, la chiave della partita

Entrambe le squadre con problemi di formazione. Thiago Motta sceglie Ravaglia tra i pali, sulla trequarti Orsolini, Fabbian e Urbanski a supporto di Zirkzee. Nonostante le voci di mercato, Gilardino non rinuncia a Dragusin. In attacco Gudmundsson ed Ekuban, con Retegui in panchina. Al 7′ è Orsolini, tornato titolare, che lascia partire una sassata su cui è attento Martinez. Al 20′ Genoa avanti: punizione da posizione defilata di Gudmundsson, il tiro è teso e Ravaglia si lascia sorprendere. Il Bologna alza il baricentro senza tuttavia riuscire mai a impensierire gli avversari, mentre gli ospiti sono pronti a far male in contropiede.

Rivivi tutte le emozioni di Bologna-Genoa

A inizio ripresa Thiago Motta prova a dare la scossa con un triplice cambio: dentro Kristiansen, Aebischer e Saelemaekers. Al 75′ il Bologna trova il gol del pareggio: punizione di Saelemaekers e colpo di testa vincente di Calafiori. Ma la rete è annullata per fuorigioco. Nel recupero il difensore ex Roma ci riprova: Martinez è super. In pieno recupero, però, il Bologna trova il pareggio con De Silvestri, entrato nel finale proprio per dare una mano sulle palle inattive.

I top e flop del Bologna

De Silvestri 7: L’uomo della provvidenza, la mossa della disperazione di Thiago Motta, che evita il secondo ko di fila.

L’uomo della provvidenza, la mossa della disperazione di Thiago Motta, che evita il secondo ko di fila. Calafiori 6,5: In un paio di circostanze corre qualche rischio di troppo, ma si rende protagonista anche di alcuni interventi molto importanti. Trova il gol dell’1-1 di testa, ma è annullato per fuorigioco millimetrico. Nel recupero ci riprova: Martinez si esalta.

In un paio di circostanze corre qualche rischio di troppo, ma si rende protagonista anche di alcuni interventi molto importanti. Trova il gol dell’1-1 di testa, ma è annullato per fuorigioco millimetrico. Nel recupero ci riprova: Martinez si esalta. Saelemaekers 6,5: Gettato nella mischia a inizio secondo tempo, l’ex Milan entra col piglio giusto creando non pochi grattacapi al Grifone. Decisivo nel gol del pareggio.

Gettato nella mischia a inizio secondo tempo, l’ex Milan entra col piglio giusto creando non pochi grattacapi al Grifone. Decisivo nel gol del pareggio. Zirkzee 5,5: Poco ispirato, l’olandese. Un passaggio a vuoto che non mina quanto di buono mostrato finora.

Poco ispirato, l’olandese. Un passaggio a vuoto che non mina quanto di buono mostrato finora. Urbanski 5,5: Il 19enne polacco sembra ancora acerbo. E la trequarti felsinea ne risente.

Il 19enne polacco sembra ancora acerbo. E la trequarti felsinea ne risente. Posch 5,5: Stende Messias, viene ammonito e dalla conseguente punizione il Genoa passa in vantaggio.

Stende Messias, viene ammonito e dalla conseguente punizione il Genoa passa in vantaggio. Ravaglia 5: Sorpreso dalla punizione di Gudmundsson: a sua parziale scusante il fatto che non è stato il primo né sarà l’ultimo portiere a cascarci.

I top e flop del Genoa

Gudmundsson 7: Gol numero otto in campionato con un calcio di punizione velenoso, di quelli che mandano in tilt i portieri. Sempre più determinante, l’islandese.

Gol numero otto in campionato con un calcio di punizione velenoso, di quelli che mandano in tilt i portieri. Sempre più determinante, l’islandese. Martinez 6,5: Gran parata su Orsolini a inizio partita, si ripete nel recupero su Calafiori e Zirkzee. Non può nulla su De Silvestri.

Gran parata su Orsolini a inizio partita, si ripete nel recupero su Calafiori e Zirkzee. Non può nulla su De Silvestri. Dragusin 6,5: Napoli? Tottenham? No, solo il Genoa. Al Dall’Ara il gigante romeno, per nulla infastidito dalle trattative di mercato, dimostra di essere un professionista esemplare. Un muro.

Napoli? Tottenham? No, solo il Genoa. Al Dall’Ara il gigante romeno, per nulla infastidito dalle trattative di mercato, dimostra di essere un professionista esemplare. Un muro. Frendrup 6,5: Quanto corre e quanto pressa, il danese. Inesauribile. E per questo prezioso, seppur tecnicamente non eccelso.

Quanto corre e quanto pressa, il danese. Inesauribile. E per questo prezioso, seppur tecnicamente non eccelso. Messias 6+: In difficoltà quando è chiamato a dare una mano in copertura, ma, superato il centrocampo, è una spina nel fianco per gli avversari.

In difficoltà quando è chiamato a dare una mano in copertura, ma, superato il centrocampo, è una spina nel fianco per gli avversari. Retegui 5,5: Entra nella ripresa, ma non incide.

Entra nella ripresa, ma non incide. Ekuban 5,5: Si vede poco: mai un tiro verso la porta emiliana.

Il tabellino di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Posch (86′ De Silvestri), Lucumí, Calafiori, Lykogiannis (55′ Kristiansen); Moro (55′ Aebischer), Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski (55′ Saelemaekers); Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, El Azzouzi, Beukema, van Hoojdonk. All. Thiago Motta.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez (84′ Matturro); Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias (77′ Haps); Gudmundsson, Ekuban (69′ Retegui). A disposizione: Sommariva, Bani, Haps, De Winter, Galdames, Kutlu, Martin, Fini, Puscas. All. Gilardino.

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Posch, Vasquez, Retegui, Sabelli, Zirkzee, Kristiansen

Marcatori: 20′ Gudmundsson, 95′ De Silvestri