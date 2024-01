Il Genoa rischia la penalizzazione: ritardi nei pagamenti Irpef, la Procura Federale indaga

Chinè ha aperto un’inchiesta su segnalazione della Covisoc: un problema amministrativo ha fatto slittare di 2-3 giorni i versamenti del club, che ora rischia la sanzione da 1 a 3 punti

05-01-2024 10:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Genoa rischia una nuova penalizzazione legata ai ritardi nei pagamenti Irpef. Alcuni problemi procedurali di ordine amministrativo hanno portato il club rossoblù a far slittare il versamento dei tributi di 2-3 giorni oltre la scadenza: la Covisoc ha allertato la Procura Federale, che ha aperto un’indagine. Il Genoa rischia da 1 a 3 punti di penalizzazione.

Ritardi nei pagamenti Irpef, il Genoa rischia penalizzazione

Il Genoa potrebbe essere penalizzato in classifica per un problema legato al pagamento delle ritenute Irpef. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui un errore procedurale ha portato il club rossoblù a un ritardo nei pagamenti di 2-3 giorni rispetto alla scadenza, fissata per il 16 novembre.

Genoa, aperta indagine della Procura Federale

La Covisoc ha quindi segnalato il ritardo del Genoa nei pagamenti Irpef alla Procura Federale, che ha aperto un’indagine. Il procuratore Giuseppe Chinè avrebbe già accertato la buonafede del club rossoblù, che il 16 novembre aveva la capacità economica per i pagamenti dovuti, ma ciò non esclude eventuali conseguenze in termini di sanzioni sportive. La Procura potrebbe infatti chiedere il deferimento del Genoa e aprire dunque un processo che potrebbe portare a una penalizzazione “di almeno 2 punti”, più probabilmente 3, secondo quanto prescrive il regolamento; in alternativa, il Genoa potrebbe chiedere il patteggiamento e dunque ottenere una sanzione di un punto.

Genoa, il patteggiamento della scorsa stagione in B

Il Genoa aveva fronteggiato un problema simile nella passata stagione, in serie B. Anche allora un ritardo nei pagamenti Irpef aveva causato l’apertura di un’indagine da parte della Procura Federale, conclusa appunto col patteggiamento e la penalizzazione di un punto in classifica.