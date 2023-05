Coppa Italia, Fiorentina: Italiano punge l'Inter e avvisa Inzaghi

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano e ha mandato un messaggio chiaro ai rivali nerazzurri.

23-05-2023 19:34

La Fiorentina è chiamata a un finale di stagione che potrebbe diventare storico: domani sfiderà l’Inter nella finale di Coppa Italia, il 7 giugno il West Ham nell’ultimo atto della Conference League. I viola non vincono un trofeo da 22 anni: l’ultimo la coppa nazionale nel 2001. Adesso hanno una grande doppia occasione, a partire da domani sera.

Italiano: “Sappiamo come fare male all’Inter”

In vista di Fiorentina-Inter, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “C’è grande orgoglio per essere arrivati qui stasera, è stato un percorso fantastico. E non ci scordiamo l’altra finale. Ci apprestiamo ad affrontare la finalista di Champions. Ci aspetta un ostacolo durissimo, ma siamo sereni. Ci giocheremo le nostre chance. L’unico spunto che prendo dalle gare di campionato contro l’Inter è che abbiamo dimostrato di avere armi per dare fastidio ai nerazzurri. Con una gara secca però penso che sarà una storia diversa. L’imponderabile nel calcio è sempre dietro l’angolo”.

Italiano continua: “Mi voglio concentrare sugli ultimi due anni. Tutto è iniziato a Moena e c’è stato un processo di crescita incredibile grazie alla disponibilità dei ragazzi. Sono stati concentrati e disponibili ad ascoltare le mie idee per uscire anche da momenti non esaltanti. Insieme abbiamo ottenuto questa qualificazione all’Europa e avevamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo iniziato la stagione con l’obiettivo di migliorare questi due risultati e ci siamo riusciti. Non ci dobbiamo accontentare di essere arrivati in finale. Daremo tutto per ottenere qualcosa di straordinario”.

Italiano: “Voglio vedere gli occhi di Basilea”

Italiano ha mandato un messaggio ai suoi ragazzi: “Uno se la immagina la partita, ma poi in ogni gara può succedere di tutto e bisogna cambiare strategie o programmi. Quindi preferisco concentrarmi sui miei ragazzi e sul nostro gioco. Dobbiamo riproporre quello che ci ha fatto arrivare qui. Con qualità. Dobbiamo fare tutto il possibile per mettere in difficoltà l’Inter. Dobbiamo fare una grande gara, superlativa come col Basilea. Dobbiamo andare oltre l’ostacolo. L’avversario domani sarà una montagna da scalare molto difficile. Voglio vedere gli occhi di Basilea e i ragazzi andare in campo con lo spirito mostrato ultimamente“.

Italiano: “Inzaghi specialista”

Sfida nella sfida contro Inzaghi per Italiano: “Oltre alla grande qualità dei giocatori dell’Inter e ai campioni che ha in campo, c’è anche un allenatore che sa arrivare spesso in finale e sa anche vincerle. Inzaghi è uno specialista, non si può nascondere. Nelle finali che ho affrontato finora ho capito che non bisogna mai abbandonare il proprio credo. Qualsiasi cosa accadrà, dovremo rimboccarci le maniche e affrontare altre tre gare molto importanti, due in campionato e una in Conference. Domani è un altro grande test e un’opportunità per mostrare le nostre qualità e dimostrare di aver meritato di giocare questa partita”.

Infine chiusura sulla formazione e sui tifosi: “Ho sempre dei dubbi su come riuscire a mettere in difficoltà l’avversario. Figuriamoci contro una squadra forte come l’Inter. I ragazzi stanno tutti bene. L’hanno dimostrato a Basilea e a Torino. Qualche dubbio su qualche pedina ce l’ho, ma spero di fare le scelte giuste e di poter contare anche su chi entrerà a gara in corso. Domani deciderò. I tifosi? I seimila di ieri ci hanno dato ottimismo, vicinanza e passione. Ci chiedono di dare l’anima, di sudare e di onorare questa maglia e la storia del club. Penso che i ragazzi abbiano percepito l’amore dei tifosi. Domani di sicuro andremo in campo a onorare quello fatto per tutto l’anno”.