Coppa Italia, Juventus-Frosinone: info, orari, formazioni e dove vederla in tv o streaming

Bianconeri e ciociari si affronteranno per un staccare il pass nella semifinale del torneo tricolore: Allegri dovrà fare a meno di Rabiot e Chiesa

10-01-2024 12:02

Obiettivo semifinale di Coppa Italia. La sfida tra Juventus e Frosinone, valida per i quarti di finale del torneo e in programma domani, giovedì 11 gennaio, completerà il tabellone della kermesse tricolore in vista della fase successiva. La gara andrà in scena all’Allianz Stadium, con calcio d’inizio alle 21. Chi avrà la meglio nel confronto, nel turno successivo incontrerà la vincente di Lazio-Roma.

Coppa Italia, Juventus-Frosinone: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus e Frosinone, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, andrà in scena domani, giovedì 11 gennaio, all’Allianz Stadium. Sarà calcio d’inizio alle 21. La sgara, così come tutti gli altri appuntamenti del torneo tricolore, sarà visibile in diretta tv sui canali Mediaset. La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Juventus-Frosinone

Juventus-Frosinone Data e orario: giovedì 11 gennaio ore 21

giovedì 11 gennaio ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Juventus

La Juventus si appresta a tornare in campo per la sfida contro i ciociari, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, dopo l’1-2 conquistato all’Arechi contro la Salernitana in campionato. È tempo di scelte per Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare a Chiesa, fermo dalla vigilia della gara contro i granata per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro: assente anche Rabiot, ai box per un sovraccarico al flessore della coscia destra. Recuperato, invece, Alex Sandro.

L’allenatore di Livorno, per la sfida contro il Frosinone, si affiderà al consueto 3-5-2, con Perin tra i pali e il terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo, possibile chance per Miretti, mentre c’è il ballottaggio tra Locatelli e Nicolussi Caviglia. Con ogni probabilità sarà della gara anche McKennie che, insieme a Gatti, dovrà scontare un turno di qualifica in campionato.

Discorso aperto per quanto riguarda le fasce, con Cambiaso che ha dovuto fare i conti con l’influenza ma che dovrebbe essere della partita: possibile scambio a sinistra del classe ’00 che potrebbe agire al posto di Weah. Da valutare Iling Jr, vittima di un colpo al polpaccio nella sfida contro la Salernitana. Partenza dalla panchina per Vlahovic, che ha avuto la febbre: la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Ylidiz e Milik.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie, Weah; Yildiz, Milik. All.: Allegri.

La probabile formazione del Frosinone

Periodo piuttosto complicato in campionato per il Frosinone, con soli due punti conquistati nelle ultime sei gare. L’ultima vittoria dei ciociari risale a quella in Coppa Italia contro il Napoli, terminata con il risultato di 0-4 e che ha permesso alla squadra di Di Francesco di avanzare ai quarti di finale.

L’allenatore di Pescara, in occasione della sfida contro i bianconeri, opterà per il 3-4-3, con Cerofolini in porta e la linea difensiva composta da Monterisi, Okoli e Lusuarsi. A centrocampo è previsto il ritorno di Mazzitelli, che giocherà insieme a Lirola, Barrenechea e Gelli. Per quanto riguarda il reparto offensivo, spazio alla coppia d’attacco Soulè-Kaio Jorge, con Ibrahimovic che sembra essere in vantaggio su Caso per completare la linea offensiva.

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All.: Di Francesco.

I precedenti

Juventus e Frosinone si affronteranno per la prima volta in Coppa Italia. Sono sette i precedenti tra le due squadre, di cui cinque in Serie A e due in cadetteria. Il bilancio premia la Juventus con sei successi e un pareggio.