Coppa Italia: la finale Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Irrati

L'ultimo atto della competizione è in programma mercoledì prossimo alle 21 allo stadio Olimpico di Roma

22-05-2023 13:12

Massimiliano Irrati sarà l’arbitro della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo alle ore 21 tra Fiorentina e Inter allo stadio Olimpico di Roma. Per arrivare a giocarsi il trofeo, in semifinale i viola hanno eliminato la Cremonese e i nerazzurri la Juventus. Il fischietto di Pistoia sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero. Il quarto uomo sarà Fabbri. Al Var ci saranno Mazzoleni e Marini.

Favorita è naturalmente l’Inter di Simone Inzaghi. Chi vincerà la Coppa Italia potrà provare a fare doppietta visto che entrambe le squadre sono anche nelle finali delle rispettive Coppe europee (Conference League e Champions League).