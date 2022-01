Coppa Italia: Lazio ai quarti, con l'Udinese decide Immobile ai supplementari

18-01-2022 20:26

Un gol di Ciro Immobile all’inizio del secondo tempo supplementare decide la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia a favore della Lazio contro l’Udinese, battuta per 1-0. Eppure i friulani hanno avuto il maggior numero di occasioni durante la partita, compreso un incrocio dei pali colpito da Arslan con un destro a giro. Ma al 106’ il bomber biancoceleste e campione d’Europa con la nazionale, lanciato in verticale da Cataldi sul filo del fuorigioco in mezzo ai due centrali avversari, solo davanti a Silvestri lo batte con un tocco morbido di sinistro. Nei quarti di finale la Lazio se la vedrà col Milan.

OMNISPORT