Coppa Italia, Napoli in semifinale ma tifosi chiedono di più

Grazie al 4-2 sullo Spezia, il Napoli raggiunge l’Atalanta alle semifinali di Coppa Italia. La gara del Maradona vede gli azzurri a due velocità. Nella prima frazione, l’undici di Gattuso dimostra cinismo e concretezza e si porta sul 4-0. Nella ripresa, i liguri ci provano, il Napoli abbassa troppo il baricentro e lo Spezia dimezza lo svantaggio, ma non può evitare la sconfitta. Le reti azzurre, tutte nel primo tempo, sono di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Quelle spezzine, che riaccendono la gara e fissano il 4-2, sono di Gyasi e Acampora.

Poker azzurro

Al vantaggio di Koulibaly dopo appena 5′, sui social i tifosi del Napoli dimostrano di non riuscire a cacciare i fantasmi nati dalla sconfitta di Verona: “non scordiamoci che l’ultima partita abbiamo fatto gol dopo 8 secondi e poi sappiamo tutti com’è finita, non per portare sfiga ma non mi illudo” e c’è chi, scaramanticamente, scrive: “ormai esulto solo al terzo gol del Napoli”. Al 20’ arriva il raddoppio di Lozano, che si prende i complimenti dei tifosi: “che giocatore Lozano”, “gol a parte, ennesima grande prestazione di Chucky. Sta correndo da tutte le parti, pressa, rientra, scatta in profondità… indemoniato”.

Al 29’ arriva anche il 3-0. Zielinski serve Politano che insacca con un pregevole tocco morbido: “che delicatezza Politano”. Altri 10’ ed Elmas si unisce alla festa. È però la magia di Insigne a impreziosire l’azione del poker e a riconciliare il capitano con i tifosi: “gol di Elmas, ma la giocata è di Insigne. Bravo Elmas, grandissimo il Capitano”, “Cosa ha fatto Insigne, ho i brividi”. Si arriva così al riposo con una sola squadra in campo e qualcuno chiede: “ma è un allenamento?”. I tifosi napoletani invocano continuità: “reazione prevedibile, adesso però continuità. Facciamo riposare Lozano, Insigne e Demme”, “il Napoli quest’anno non conosce mezze misure. O fa figuracce o dilaga” e, ancora: “ok quindi è alla prossima che si perde. Chi è il fortunato?”. Ma occorre attendere giusto il tempo dell’intervallo per confermare le preoccupazioni dei tifosi circa la mancanza di continuità della squadra di Gattuso.

Ripresa di marca spezzina

A inizio ripresa, i tifosi apprezzano la scelta di far riposare Lozano. Entra Mertens, ma i tifosi si preoccupano e, scherzando, avvisano Gattuso: “Rino cambiamo anche gli altri, senza arrivare a sei sostituzioni, grazie”. Con il passare dei minuti, il Napoli rallenta e i tifosi invocano sostituzioni per far rifiatare i titolari: “Gattuso, fai sti cambi!!”. Esce Zielinski e i tifosi ringraziano: “Meno male che è uscito perché ero arrivata al limite della sopportazione il sentire chiamarlo Gieliski”.

Passano pochi minuti e arriva il gol di Gyasi: “Rido per non piangere”, poi il 4-2 di Acampora porta i tifosi a chiedersi: “Ma stiamo scherzando?”, “Io non capisco queste involuzioni improvvise, non me ne capacito. BOH!” e qualcuno che se la prende con il modulo: “Si rilassano, passano al 4231, prendiamo 2 gol Coincidenze? non credo”. C’è poi chi ironizza: “Fino al 4-0 non riconoscevo più il Napoli; sul 4-2 già mi è più familiare”. Esce Mertens appena entrato e i tifosi si interrogano: “Gattuso, completamente in panne ma che togli Mertens appena entrato?”. Dopo 3’ di recupero, sospiro di sollievo per i tifosi napoletani, che però commentano con un velo di amarezza: “vincere e convincere. Missione fallita”.

28-01-2021 23:16