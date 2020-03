Coronavirus, Calabria rivela: "C'era ansia"

Intervistato da 'Sky Sport', Davide Calabria ha raccontato come sta trascorrendo i difficili giorni di lontananza forzata dal calcio, visto che dopo la decisione di sospendere i campionati anche gli allenamenti sono stati interrotti.

I calciatori sono così costretti a improvvisare esercizi fai da te per non perdere il tono muscolare: "Stiamo a casa e cerchiamo di allenarci per quel che poco che possiamo, guardiamo la tv, leggiamo – ha detto il difensore del Milan – Oggi ho fatto un giro in bicicletta con tutte le precauzioni del caso, poi al rientro ho curato la parte alta con esercizi a corpo libero".

Calabria ha poi rivelato lo stato d’animo con cui ha affrontato le ultime partite prima dello stop imposto dal Governo: “Prima di fermarci c'era sicuramente un po' di timore. Eravamo preoccupati per i nostri familiari, era ovvio avere un po' di timore per quello che poteva succedere".

Infine una battuta sull’amico ed ex compagno di squadra Patrick Cutrone, che è tra i calciatori di Serie A ad essere stato contagiato: "Non è stato bene per qualche giorno, ha avuto la febbre alta, ma per fortuna non ha avuto problemi respiratori. Ora però sta bene".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 20:39