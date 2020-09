De Laurentiis positivo al coronavirus, il trasferimento in barca

Dopo quanto suscitato dall’esplosione della notizia che lo riguarda, Aurelio De Laurentiis, positivo al tampone come la moglie Jacqueline, ha dovuto abbandonare la propria residenza sull’isola di Capri per trasferirsi a Roma. Il patron del Napoli era presente all‘Assemblea della Lega Serie A mercoledì scorso e, proprio mentre si trovava all’Hotel Hilton, avrebbe ricevuto la notizia dell’esito positivo al tampone effettuato poche ore prima.

De Laurentiis all’assemblea di Lega a Milano

Proprio la sua presenza a Milano, nonostante il mal di stomaco e l’aver effettuato il tampone, ha suscitato molti, inquietanti, interrogativi relativi ai comportanti tenuti (si è mostrato anche senza mascherina) e a i rischi a cui sono esposti quanti (circa una cinquantina di persone tra presidenti, giornalisti e viaggiatori), in queste ore, siano venuti a contatto con De Laurentiis.

Rientrato a Capri, il presidente azzurro ha organizzato poi nel tardo pomeriggio di giovedì il trasferimento nella Capitale, dopo la decisione dei medici di trasferire per controlli De Laurentiis a Roma e per essere meglio monitorarlo.

Il trasferimento a Roma in barca e ambulanza, parla la Croce Rossa

In compagnia della moglie, il produttore cinematografico è approdato a Napoli a bordo di una barca privata. Poi, a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa, la coppia è stata trasferita nella propria abitazione a Roma. Lo ha reso noto il presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa, Paolo Monorchio. “Il presidente e la signora – spiega il dottor Monorchio nel ringraziare l’equipaggio ‘per il rapido trasferimento’ riporta l’agenzia ANSA – sono apparsi di buon umore e in buone condizioni di salute”.

VIRGILIO SPORT | 11-09-2020 10:01