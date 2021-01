Coronavirus, Roma in bolla a Trigoria

Non c’è pace per la Roma. Mentre resta altissima la tensione dentro e fuori dallo spogliatoio dopo il duro confronto tra squadra e tecnico seguito all’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia, spuntano le positività per Coronavirus del neo-acquisto Stephan El Shaarawy, pur con carica virale bassa, e di due componenti dello staff.

Il gruppo squadra è ora in bolla a Trigoria e in mattinata ha svolto nuovi test molecolari effettuati in vista della partita di campionato in programma alle 15 all'”Olimpico” sempre contro lo Spezia.

Slittano quindi le visite mediche cui El Shaarawy si sarebbe dovuto sottoporre in giornata dopo che la rescissione con lo Shanghai Shenhua aveva spalancato al ‘Faraone’ le porte per la seconda avventura in giallorosso.

OMNISPORT | 23-01-2021 12:19