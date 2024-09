Cosa rischia Jannik Sinner se la Wada fa ricorso al Tas per il caso Clostebol: le conseguenze su trofei, punti e classifica ATP

Oltre i soliti sospetti, c’è l’evidenza che il Sinner gate (se così lo si vuole condensare) non si è esaurito di certo con quanto emerso nelle ultime ore. I quesiti si sono moltiplicati, amplificati da un effetto domino scaturito dalla constatazione che la Wada si è riservata il diritto – previsto – a valutare un approfondimento ulteriore.

L’ufficio legale interno all’agenzia sta studiando il procedimento contro Sinner, ad ora in corso di elaborazione da parte dello stesso team di legali che deve esprimersi sull’eventuale – sottolineiamo eventuale – ricorso.

Dalla sede canadese della Wada, hanno riportato per primi Corsera e Repubblica, hanno spiegato di aver sfruttato le clausole 13.2.3.5 del Codice Antidoping e 13.8.1.1 del Regolamento specifico del tennis chiedendo all’Itia (che ha confermato) materiale supplementare sul caso e facendo così valere il termine dei 21 giorni, dal momento in cui il materiale è stato ricevuto, in una data non nota per volontà stessa dell’agenzia che ha ammesso solo che è compresa tra il 2 e il 7 settembre. A far due conti, quindi, il limite per presentare appello slitta almeno al 23 settembre.

Tutto da rifare, dunque. Eppure nella mattinata di martedì 10 settembre la questione sembrava chiara, dai contorni definiti: la segreteria del Tribunale di Arbitrato Sportivo (Tas) di Losanna aveva comunicato di non aver ricevuto alcun ricorso da parte dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) riguardo alla sentenza di proscioglimento di Jannik Sinner dalle accuse di doping entro il termine ultimo di 21 giorni dalla sentenza.

Una vicenda che risale alla doppia positività al Clostebol, scoperta durante il Master 1000 di Indian Wells e che aveva visto il numero 1 del ranking assolto dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) il 19 agosto scorso per “mancanza di colpa o negligenza”. L’atteso non ricorso avrebbe potuto chiudere la questione. Avrebbe potuto, appunto.

Sinner con il trofeo dopo la vittoria degli Us Open

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, dalla sua si è affrettato a rassicurare e a ribadire, anche alle telecamere del Tg1, che c’è ottimismo e tranquillità rispetto a quanto già verificato e che questa vicenda avrà il suo epilogo presto. E a favore di Jannik.

Invece la decisione della WADA di procedere ad ulteriori approfondimenti lascia aperta la questione e con essa una logica e sequenziale serie di interrogativi su quel che accadrà. Conseguenze che a rileggere le norme relative alle sanzioni prevedono quanto segue:

10.1 Disqualification of results in the Event during which an Anti-Doping Rule Violation occurs

10.1.1 Except as provided in Article 10.1.2, where a Player is found to have committed an Anti-Doping Rule Violation during or in connection with a Competition in an Event where the Player also participated in other Competitions, any individual results obtained by the Player in the other Competitions in that Event will be Disqualified, with all resulting consequences, including forfeiture of all medals, titles, ranking points and Prize Money.

10.1.2 If the Player establishes that they bear No Fault or Negligence for the Anti-Doping Rule Violation in question, the Player’s results obtained in the Competition(s) other than the Competition during or in connection with which the Anti-Doping Rule Violation occurred will not be Disqualified unless the ITIA establishes that the Player’s results in the other Competition(s) were likely to have been affected by their Anti-Doping Rule Violation.