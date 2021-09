Cosenza, Zaffaroni: "Ci saranno altri alti e bassi"

Tre punti in classifica per il Cosenza che si è riaffacciato quest’anno in Serie B, essendo ripescato, grazie all’esclusione del Chievo Verona.

Esordio negativo con le due sconfitte consecutive: la prima 1-0 ad Ascoli e la seconda più pesante a Brescia 5-1. Nella terza giornata è invece arrivato il primo successo casalingo: 2-1 contro il Vicenza.

Il tecnico del Cosenza Marco Zaffaroni è pronto nuovamente a scendere in campo. Alla vigilia della sfida contro il Perugia ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione in questo avvio di stagione: “Le aspettative possono esserci al di fuori, noi che siamo dentro dobbiamo avere l’equilibrio di capire che quello che si è detto per un mese non è finito con una gara.

C’è un percorso di crescita nel quale ci saranno alti e bassi, ma dove dobbiamo essere costanti aggiungendo qualcosa gara dopo gara e senza farsi influenzare dai fattori esterni. Ci sono tanti ragazzi all’esordio in Serie B e dobbiamo trovare l’abitudine a giocare a certi ritmi con continuità, soprattutto ora che arriveranno tre gare in una settimana. – continua Zaffaroni – In questo periodo dobbiamo fare poche cose e fatte bene, non possiamo permetterci cose particolari o rischiamo di andare in confusione.

Dobbiamo focalizzarci sull’essenziale e la squadra deve andare in campo sapendo quello che può permettersi di fare e cercare di farlo al meglio per tutta la gara. Perugia? Forte e insidioso, servirà giocare al meglio”.

OMNISPORT | 17-09-2021 12:37