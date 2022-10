30-10-2022 13:09

Forfait dell’ultim’ora in casa Cremonese. Il portiere rumeno Ionut Andrei Radu ha accusato alcuni sintomi dell’influenza e non sarà disponibile per il match di campionato contro l’Udinese, in programma alle 15 allo stadio Zini. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Al posto dell’estremo difensore è stato aggregato ai convocati Mouhamadou Sarr. Radu ha saltato anche le ultime due partite di campionato per un problema al gomito.