Crisi Reggina, il presidente individua il colpevole

Vita dura in Serie B per le favorite di inizio stagione. Il Monza non decolla, peggio va alla Reggina, che contro il Pisa ha incassato la terza sconfitta consecutiva.

Stato di crisi ormai conclamato per gli amaranto del tecnico Mimmo Toscano e del presidente Luca Gallo.

Proprio il numero uno della società ha preso la parola dopo il ko contro i toscani, maturato nei minuti finali, assumendosi la responsabilità del momento difficile: “Mimmo Toscano resta alla Reggina, è un ottimo allenatore. Se qualcuno si deve prendere delle colpe quello sono io. Pensavo che la B fosse più abbordabile. Chi ha parlato di obiettivi di alta classifica sono stato io, evidentemente mi sono sbagliato. Se questo non avverrà l’unico che si deve scusare sono io”.

Contro i nerazzurri decisiva l’espulsione di Crisetig ad inizio ripresa: “Mi piacerebbe poter finire una partita in undici ogni tanto – l’amaro sfogo di Gallo – Venivamo già da un episodio come quello di Menez”.

OMNISPORT | 23-11-2020 10:45