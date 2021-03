Cristante: "L'arbitro ha avuto diversità di atteggiamento"

Dopo il big match dell’Olimpico vinto dal Milan per 2-1, non si placano le proteste in casa giallorossa. Con la vittoria colta contro i giallorossi, la squadra di Pioli torna a -4 dai cugini neroazzurri che nel pomeriggio si erano sbarazzati agevolmente del Genoa (3-0). Al termine della gara tra Roma e Milan però, a tenere banco sono anche, se non soprattutto, le polemiche arbitrali per la direzione del signor Guida.

Recrimina in particolare la Roma, secondo cui mancherebbe un rigore per l’intervento di Theo Hernandez su Mkhitaryan. Un episodio che ha fatto molto arrabbiare i giallorossi, come spiegato da Cristante a ‘Sky Sport’. “C’era rigore per noi. Sappiamo che gli episodi in una partita possono esserci da una parte e dall’altra, ma sul contatto di Mkhitaryan il VAR poteva intervenire e rivedere”.

Quello che ha dato ancora più fastidio ai giocatori della Roma, sempre secondo lo stesso Cristante, sarebbe stata la disparità di trattamento tra le due squadre “Abbiamo provato a chiedere ma sono state poche le spiegazioni. E’ più quello che dà fastidio, la diversità di atteggiamento. Se c’è il VAR bisogna vederlo”.

Chiaro il riferimento al rigore concesso invece al Milan nel primo tempo causato dall’intervento di Fazio su Calabria. Nel finale di gara però anche i rossoneri hanno protestato per un possibile penalty. Rafael Leao, protagonista dell’episodio incriminato, affida ai social il video del presunto fallo reclamando il calcio di rigore.

