Cristiano Ronaldo è finito in un vicolo cieco: l’attaccante portoghese vuole essere ceduto dal Manchester United e giocare la Champions League, ma a parte alcuni flirt non sono arrivate offerte degne di nota, e i Red Devils non hanno intenzione di privarsi del giocatore. La stagione è ormai alle porte e l’ex punta della Juve su Instagram si è sfogata per la situazione.



Cristiano Ronaldo contro la stampa: “Continuano a mentire”

CR7 si è scagliato sui social contro le ricostruzioni che hanno fatto i tabloid britannici negli ultimi giorni: “Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste”, ha scritto l’asso lusitano su una fanpage di Instagram.

Martedì il giocatore, che ha saltato la tournée in Asia e Australia del Manchester United, si è presentato con l’agente Jorge Mendes, ribadendo la sua volontà di andarsene. Il club inglese, che non ha ricevuto offerte, non ha intenzione di rescindere il contratto in scadenza nel 2023 e lo considera ancora parte della squadra.

Cristiano Ronaldo: ipotesi Sporting, Napoli lontano

Una situazione scomoda: le big non si sono mai mosse, soprattutto per l’ingaggio altissimo, la stessa ragione per cui non lo ha fatto il Napoli, che si è visto offrire il giocatore da Mendes. Per il club azzurro l’ex Juve resta solo una suggestione.

Negli scorsi giorni Ronaldo ha avuto anche un botta e risposta di fuoco con i tifosi dell’Atletico Madrid, che con uno striscione avevano fatto capire di non volere l’ex Real in squadra: una mossa che ha suscitato l’ilarità dello stesso giocatore, che ha risposto sui social con alcune emoticon di scherno.

Nelle ultime ore, si è fatta avanti l’ipotesi di un ritorno allo Sporting, che parteciperà alla prossima Champions League. Ronaldo tornerebbe volentieri nel club in cui è cresciuto, ma a livello economico anche questa operazione sembra infattibile.

Ronaldo: addio all’Europa? Offerta araba da 250 milioni in due anni

Cristiano Ronaldo, che ha in ogni caso il posto assicurato nel Portogallo per il Mondiale in Qatar, potrebbe così decidere di abbandonare il calcio europeo, e di accettare una delle ricchissime offerte arrivate da club arabi e statunitensi.

Secondo le voci un club saudita avrebbe offerto al giocatore uno stipendio lunare da 250 milioni di euro in due anni. Lo stesso Mendes incamererebbe 20 milioni di euro di commissione.

