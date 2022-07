Clamoroso dalla Spagna: Cristiano Ronaldo al Napoli, tifosi scatenati

27-07-2022 20:38

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Nel giorno dell’arrivo sotto il Vesuvio del difensore coreano Kim Min-jae, dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione che riapre una clamorosa pista per i colori azzurri: il Napoli ci prova per Cristiano Ronaldo. Una notizia che viene, però, accolta con freddezza dai tifosi. che non mancano di commentare tra l’ironico e l’indispettito, per via di un paragone che ha fatto arricciare il naso a molti.

Napoli, Ronaldo sempre più lontano dallo United

Ma procediamo con ordine, provando a raccogliere tutti i pezzi di puzzle complicatissimo, ma non propriamente impossibile. Il primo tassello arriva direttamente da Manchester, con Cr7 intenzionato a cambiare aria dopo l’arrivo allo United del tecnico olandese Erik ten Hag e la mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima edizione della Champions League che escluderebbe il fenomeno di Madeira dalla massima competizione europea per club per la prima volta dopo vent’anni. Prospettiva che, ovviamente l’ex Juventus eviterebbe volentieri.

Napoli, la mossa di De Laurentiis per convincere Ronaldo

Il secondo indizio arriva, invece, da Madrid, sponda Atletico, con la vera e propria insurrezione dei tifosi dei Colchoneros alla notizia dell’interessamento del club a quello che resta ancora oggi uno dei giocatori simbolo dei rivali del Real Madrid. Restando in Spagna e a Madrid, As completa il quadro con l’indiscrezione del possibile passaggio al Napoli di Cr7. Il quotidiano molto vicino alle cose merengues, parla addirittura di un contatto diretto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano, con la promessa di renderlo per Napoli il nuovo Maradona e quella, più immediata, di giocare la Champions.

Napoli, Ronaldo e il problema stipendio

ADL è, inoltre, molto amico dell’agente, Jorge Mendes e questo potrebbe favorire le trattative, che restano estremamente complesse, visto anzitutto l’ingaggio monstre di Ronaldo. Per vestire l’azzurro, infatti, Cr7 dovrebbe essere disposto a tagliarsi pesantemente lo stipendio da 26,5 milioni di sterline (quasi 28 milioni di euro a stagione) percepito a Manchester e il Napoli sperare che lo United possa contribuire sobbarcandosene una larga percentuale. Insomma, un puzzle estremamente complesso, ma che potrebbe avere tutti i contorni per far andare al proprio posto tutti i suoi tasselli.

Ronaldo al Napoli, i tifosi bocciano la prospettiva

Sui social, i tifosi si scatenano e commentano con ironia, rabbia e pochissimi pareri favorevoli. Qualcuno chiede: “Smantelli mezza squadra per ridurre stipendi e non sottostare alle pretese esose di rinnovo per poi ingaggiare un distruttore seriale di bilanci? Sarebbe davvero un piano da manuale” e un altro supporter domanda: “Con le dovute proporzioni, ADL non ha voluto dare 3 milioni a Mertens che ha 36 anni, ne da 30 a uno più vecchio? Anche se si chiama CR7…”. Qualcun altro taglia corto: “Andasse altrove” e poi: “Io sono curioso di capire quale formula stia escogitando ADL per convincere un giocatore con quelle pretese…”.

Ronaldo al Napoli, tifosi tra sarcasmo e rabbia

Tantissimo il sarcasmo: “Se viene a fare la riserva di Kvaratskhelia o Osimhen sono d’accordo…”, oppure: “Solo se non tira le punizioni, quella è roba di Mario Rui”, “Ahahahahahhahaha ADL si farà pagare ahahahahha sono io il vostro Ronaldo“. Ma altrettanti i commenti non contenti per il paragone con Maradona: “Ma per favore perché nominare il nome di chi ha fatto grande il nostro Napoli. Ronaldo grande giocatore ma nessuno si può paragonare a Diego Armando Maradona“, e anche: “Nu Maradon vecchiariell”, “La prossima volta che leggo Ronaldo nella stessa frase con Maradona mi becco l’ergastolo“.