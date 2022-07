27-07-2022 13:45

Giornata ricca di avvenimenti in casa Napoli. Il lancio delle nuove maglie griffate Armani – tifosi come al solito divisi tra ammiratori entusiasti e critici indignati – ha fatto da preludio all’annuncio del nuovo acquisto Kim Min Jae, ufficializzato dal consueto Tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Per il coreano anche un breve video di saluto (in inglese) ai supporter partenopei. E stasera c’è l’amichevole con l’Adana Demirspor. Nel frattempo, però, si va delineando un nuovo, intrigante intreccio di mercato.

Il West Ham all’assalto di Zielinski: super offerta

La corte serrata del West Ham a Piotr Zielinski, infatti, prosegue. Il polacco, come del resto lo stesso Fabian Ruiz, è finito nel mirino del club londinese, che ha appena annunciato – con tanto di gaffe: Scamacca, infatti, nel video di presentazione è diventato…Scammaca – il suo nuovo centravanti. Per il trequartista partenopeo gli Hammers sono arrivati a offrire 36 milioni di euro, cifra che si avvicina molto ai 40 milioni chiesti da De Laurentiis per la cessione. Rimane da raggiungere l’intesa col calciatore, che potrebbe arrivare a breve.

Napoli su Lo Celso, ma la concorrenza è nutrita

Il Napoli, dal canto suo, sta lavorando al sostituto. Come riportato dal Daily Mirror, infatti, il club azzurro si è inserito prepotentemente nella corsa per Giovani Lo Celso, 26enne trequartista del Tottenham e della nazionale argentina che ha giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia del Villarreal. Conte non lo “vede”, sulle sue tracce ci sono la Fiorentina e diversi club della Liga. Ma il Napoli potrebbe mettere sul piatto la Champions League e la prospettiva di infiammare i tifosi del Maradona grazie al sinistro fatato di Lo Celso, un trequartista dai piedi più che buoni.

Tifosi azzurri sicuri: Lo Celso per Zielinski subito

Non a caso, sui social, per una volta sono tutti d’accordo: Lo Celso sarebbe davvero un super colpo per il Napoli. Non usa mezzi termini Federico, che scrive sicuro: “Sarebbe meglio di Dybala, più adatto immagino al gioco del Napoli“. Anche Michele vola con la fantasia e scrive: “Lo Celso al posto di Zielinski? Sarebbe un capolavoro”. Anche un tifoso che si fa chiamare A16 e che dunque non sembra vicinissimo alla proprietà del club, si sbilancia: “Magari”. Scettico invece Rot, che sottolinea: “Lo Celso guadagna 4,2 milioni all’anno, ci credo poco”.

