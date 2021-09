Cristiano Ronaldo ritrova il "suo" Manchester United: "La mia scelta migliore"

Cristiano Ronaldo si è ritagliato un posto tra i grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il suo trasferimento dalla Juventus al Manchester United ha infatti rappresentato uno dei colpi più importanti in assoluto.

In attesa di fare il suo secondo debutto con la maglia del Red Devils addosso, il fuoriclasse lusitano, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali dello United, non ha nascosto la sua soddisfazione per questa sorta di ritorno alle origini: “Ho una storia fantastica con questo club fantastico. Sono arrivato quando avevo 18 anni e sono così felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Sono davvero contento e non vedo l’ora di iniziare la mia prima partita”.

Cristiano Ronaldo a Manchester avrà modo di incontrare di nuovo Sir Alex Ferguson : “Tutti sanno che per me è come un padre calcistico. Mi ha aiutato tanto, mi ha insegnato molte cose, siamo sempre in contatto e per me è una persona incredibile. E’ stata una delle chiavi perché mi trovassi nella posizione nella quale sono, una delle chiavi per le quali ho firmato per il Manchester United”.

Il fuoriclasse portoghese non ha dubbi sulla bontà della sua scelta: “Penso che sia la decisione migliore che ho preso. Mi sono trasferito dalla Juve al Manchester, si apre un nuovo capitolo, sono così felice e contento. Voglio continuare a fare la storia e cercare di aiutare lo United ad ottenere grandi risultati e a vincere grandi trofei”.

Infine un messaggio per i tifosi dello United: “Sono speciali, me li ricordo benissimo. So che cantano ancora la mia canzone e la cosa mi ha reso ancora più felice. Cercherò di fare del mio meglio e spero di rivederli molto presto”.

