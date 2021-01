Cristina Chiabotto e Marco Roscio stanno per diventare genitori

Ha atteso che i tempi fossero maturi per svelare la sua gravidanza. Cristina Chiabotto, ex Miss Italia ed ex volto di Juventus Channel, ha deciso di rendere pubblica la sua gravidanza, giunta alla 25esima settimana, con un post su Instagram. Una foto che suscita tenerezza: la pancia appena arrotondata, il suo sorriso e la presenza accanto del marito, l’imprenditore ed ex giocatore bianconero Marco Roscio.

Cristina Chiabotto presto mamma: foto su Instagram

“25 settimane di te – ha scritto Cristina -. Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Pape””, ha pubblicato la modella.

Il loro annuncio è stato sereno, pacato ma emozionante: Cristina, infatti, ha deciso di svelare al suo pubblico di followers e non solo che presto diventerà mamma per la prima volta, una gioia condivisa con il marito Marco, che le ha dedicato un messaggio tenero su Instagram:

“Quando guardo questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata – ha spiegato -. Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante? Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante, ma dicono tutti che sarà estremamente bello! Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!”.

Il matrimonio tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio

L’incontro con Marco Roscio, che ha sposato poco dopo il loro fidanzamento, risale a circa tre anni fa: nel 2018 il loro fidanzamento, l’anno seguente le nozze.

Membro del CdA e Genaral Manager di Cartiera Giacosa Spa, il marito della Chiabotto – come riporta il suo profilo Linkedin – ha militato nell’azienda raggiungendo i vertici aziendali dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università degli studi di Torino.

Con Cristina condivide la grandissima passione sportiva che ha alimentato la vita e la carriera di entrambi: quella per il calcio e la Juventus in particolare.

Sul suo account Instagram, Roscio si mostra impegnato in tornei di golf, ma pubblica spesso e volentieri immagini che lo ritraggono o che fermano scatti di giocatori bianconeri della sua generazione, Claudio Marchisio in particolare (presente tra i 400 invitati alle nozze). A parte un periodo di formazione di 5 mesi presso la Juventus, nel 2008, risalente all’epoca dei suoi studi universitari, Roscio ha militato nelle giovanili della società rimanendo un tifoso di primissima fascia.

VIRGILIO SPORT | 19-01-2021 10:06