Crotone, Modesto: "Lavorato tanto nella sosta"

Francesco Modesto, tecnico del Crotone, ha parlato alla vigilia del derby contro la Reggina. Queste le sue parole:

“In questa sosta abbiamo lavorato tanto – ha dichiarato il tecnico rossoblù al termine della rifinitura odierna – e i giocatori si sono conosciuti meglio. Si torna finalmente a giocare, una partita bella, e dopo tanto tempo ritornano i tifosi in Curva Sud. Ho dato un messaggio molto chiaro alla squadra, non sono io a doverla caricare, il calciatore già di per se sente nell’aria il profumo del derby. Devi cercare di mantenere i toni bassi se no diventa tutto elettrico. Tutti vogliono un risultato pieno, ma noi cerchiamo equilibrio, che è mancato. Giocare una partita del genere è bello perchè offre sensazioni diverse da altri match. Poi io sono nato a Crotone, sono cresciuto a Crotone, alleno il Crotone: per me il Crotone viene prima di ogni cosa al mondo”.

Poi sulla Reggina:

“L’allenatore lo conosco, è navigato nella categoria, è una squadra che ha fatto innesti importanti, una squadra già pronta per prendersi una fetta di campionato. Sarà una partita non facile, la Reggina è una squadra intelligente, che sa quando attaccare e sa quando difendere. Ma noi abbiamo le nostre armi”.

