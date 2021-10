Da fenomeno a bidone: la parabola di Ronaldo fa impazzire i social

21-10-2021 10:34

Tanti giudizi negativi nonostante un gol decisivo. Cristiano Ronaldo finisce nell’occhio del ciclone dei media italiani. Il giudizio più pesante per l’ex attaccante della Juventus arriva probabilmente dalla Gazzetta dello Sport che nonostante il 6 in pagella critica duramente il giocatore: “Partita ai limiti del penoso per l’ex juventino fino al gol finale. Una volta per tutto va ribadito gli anni passano anche per lui”.

La parabola di Ronaldo: da fenomeno a bidone

In tanti però mettono in discussione questa narrazione. Nei tre anni italiani è stata la stessa Gazzetta come altri giornali italiani a incensare il talento del portoghese. Il sito Il Napolista critica aspramente queste linea: “Tre anni di obbedienza obbligata. Tre anni a scrivere che Cristiano Ronaldo era un extraterrestre. Devono aver sofferto tanto in Gazzetta”.

Ronaldo in discussione: la rabbia dei social

Cristiano Ronaldo è stato a lungo un giocatore che ha diviso i tifosi italiani nel corso della sua permanenza alla Juve. E ora sui social si discute dell’atteggiamento dei giornalisti nei suoi confronti: “Scrivono Ronaldo inguardabile. Ora trovatemi un articolo fatto dagli stessi giornalisti, verso lo stesso giocatore, quando questo giocava in Italia, in quella squadra. Siete semplicemente vergognosi”.

Sono tanti i tifosi convinti che nel corso dell’esperienza alla Juve, il giocatore abbia ricevuto un trattamento di favore: “L’informazione sportiva è gestiva dai grandi potentati. I giornalisti sono ormai una massa più o meno diffusa di mercenari della penna inchinati al miglior offerente”. Anche Carmine la pensa allo stesso modo: “Pochi mesi fa era il campione che infrangeva i record, anche le tante punizioni sbagliate erano elogiate. Oggi non è buono, questa stampa fa pena e credono che la gente non ricordi le stupidaggini scritte”.

Su Twitter c’è chi esalta ancora la capacità del portoghese di essere ancora una volta protagonista e chi invece scrive: “Ho appena letto sulla Gazzetta “Ronaldo inguardabile”. In tre anni di Juve era sempre il campione di qualcosa dopo ogni partita. Si chiama prostituzione”.

