“Da flop a uomo squadra”: ora gli interisti chiedono il rinnovo

Nello sprint verso lo scudetto che l’Inter ha iniziato nel 2021 un fattore determinante è l’unità del gruppo che Antonio Conte e i suoi collaboratori sono riusciti a costruire settimana dopo settimana. Un elemento che i tifosi nerazzurri hanno apprezzato, soprattutto perché nel recente passato lo spogliatoio interista è stato spesso animato da spaccature e divisioni.

Ranocchia da rinnovare?

Proprio in nome dell’unità di squadra, ora molti tifosi chiedono all’Inter di rinnovare il contratto di un giocatore finito ai margini del progetto tecnico e in passato estremamente criticato, fino a essere definito da molti un vero flop: Andrea Ranocchia. Ora, però, lo stesso difensore è stimatissimo dai tifosi per il suo attaccamento all’Inter.

Ranocchia, 33 anni, è in scadenza a giugno, ma spera di poter ancora restare all’Inter nonostante il suo utilizzo da parte di Conte sia stato a dir poco risicato: solo 344 minuti e 5 presenze in stagione. Nonostante ciò, i tifosi ne chiedono a gran voce il rinnovo.

I tifosi chiedono che resti

“Merita di restare, grande persona e grande capitano che ha accettato la fascia e allo stesso tempo dopo che gli è stata tolta per darla al ex nostro 9 è rimasto professionale come sempre. Merita di fare parte di questo gruppo”, scrive su Facebook Francesco.

“In questo gruppo e ancora con Conte, io lo terrei, professionista esemplare”. “Ranocchia è finito ai margini della squadra, ma non fiata e quando gioca dà il massimo: per me è da tenere”, aggiunge Marco.

Tuttavia anche tra gli interisti c’è chi chiede di voltare pagina, come Fabrizio: “Io credo che gente come lui abbia dato tanto, ma che sia ora di andare. Va ringraziato per la professionalità ma è giusto non rinnovare e puntare sul futuro”.

Lorenzo concorda: “Ma senza il nuovo assetto societario non si può fare niente… infatti anche altri rinnovi sono sospesi. A mio parere comunque ha fatto il suo tempo è giusto se ne vada al suo posto vedrei bene Zinho Vanheusden di ritorno dallo Standard Liegi, un giovane promettentissimo”.

Clicca qui per vedere la prossima gara dell’Inter contro il Torino

SPORTEVAI | 12-03-2021 10:50