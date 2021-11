Da MouFrigno a Special Bodo, è bufera social sul tecnico della Roma

05-11-2021 08:40

Il rumore dei nemici lo ha sempre sentito in anticipo, ma quello degli amici? Sono giorni caldissimi per Josè Mourinho: il pari in casa col Bodoe Glimt è stata la goccia che rischia di far traboccare un vaso di amarezze e di delusioni con i tifosi pronti a scaricare lo Special One. Va bene la rosa corta (ma ieri c’erano i titolari), va bene che ci sono stati degli errori arbitrali che hanno penalizzato la Roma ma la squadra dov’è? Il gioco dov’è? A novembre ci si aspettava tutt’altro dallo Special One e sui social il soprannome di Mourinho diventa MouFRIGNO o lo Special Bodo. Luna di miele finita?

I tifosi della Roma stanchi di Mourinho

E’ primo in top-trend twitter Mourinho e a salvarlo sono davvero in pochi. La maggioranza è già stanca delle sue lamentele: “Oggi sul suo profilo Instagram, con un breve video Mourinho ci spiegherà di come vengono allevati i salmoni in Norvegia” o anche: “L’entusiasmo per la novità è passato. Iniziate ad accompagnare Mourinho alla porta”, oppure: “Mourinho vende talmente tanto fumo che dovrebbe essere arrestato per spaccio!” e ancora: “É diventato un piangina doc. Ogni volta è colpa dell’arbitro. La verità è che fatica ad arrivare a mangiare il panettone”.

Nessun rispetto per lo Special One: “da oggi lo potete chiamare lo special Bodo” o anche: “Chiamatelo MouFrigno” e poi: “Se prendi 8 gol tra andata e ritorno da una squadra al confine del mondo e parli degli arbitri è palese che tu lo faccia solo per distogliere l’attenzione dai reali problemi della squadra!” e ancora: “Mou è un ridicolo pagliaccio. Un vile sparlottiero da due soldi che maschera in sala stampa la sua inadeguatezza e il suo non essere stato in grado di restare al passo con l’evoluzione del gioco”

C’è chi scrive: “Allenatore in declino in procinto di pensionamento, ma gli allenatori passano la Roma resta” e chi affonda nell’ironia: “vabbè già mangia la pizza a fine partita, fa lo show in panchina, scrive i post da 16enne contro la Juventus NON GLI SI PUÓ CHIEDERE DI VINCERE ANCHE CONTRO IL BODO dai” e ancora: “Ottimo risultato, strappato un pareggio casalingo col temibile bodoe glimt nella stupenda conference league. 13 milioni meritati per il giullare di corte”

Infine la chiosa: “Una volta era un vincente Mourinho. Ora non vince più e fa polemica continua, che tanto non porta a nulla. Tanto valeva che a Roma tenevano Fonseca“

