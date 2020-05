Da tifosi Juve ironia sull'Inter: Che squadrone state facendo

Solo due giorni fa sembrava fatta: accordo biennale, ingaggio di 5 milioni all’anno e firma a un passo. Oggi invece si scopre che Dries Mertens non andrà all’Inter: De Laurentiis ha deciso di accontentarlo sull’ingaggio (e 2 milioni di bonus perché sarebbe andato via a parametro zero) e i due si sono venuti incontro. Napoli fa festa mentre per l’Inter sembra una nuova beffa dopo che già i casi Kulusevski ed altri avevano lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.

Anche Chelsea e Psg volevano Mertens

Sulle tracce del 33enne belga c’erano anche il Chelsea e il Psg e tutto lasciava pensare, dopo mesi di tira e molla senza risultato, che Mertens dovesse lasciare Napoli. L’Inter sembrava in pole, poi tutto è cambiato e sui social la beffa diventa virale.

I tifosi della Juve ironizzano sul mancato arrivo di Mertens all’Inter

Soprattutto i tifosi della Juventus su twitter si divertono a commentare la notizia: “Comunque l’Inter in due anni ha preso: Modric, Vidal, Kulusevski, Mertens, Messi. Altro che Ronaldo e De Ligt” o anche: “Dybala – Mertens – Messi Vidal – Modric – Rakitic L’Inter l’anno prossimo avrà attacco e centrocampo della madonna l’anno prossimo Che squadrone”.

C’è chi scrive: “La settimana scorsa l’Inter era geniale nel prenderlo a parametro zero. Oggi invece Mertens è finito, non vuole vincere non aggiungerebbe niente all’Inter…”.

Per i fan dell’Inter non c’è rimpianto

I tifosi dell’Inter cercano invece di consolarsi: “Mertens è finito da almeno 2 anni, siete come Internet Explorer” o anche: “Ha subito un solo infortunio quest’anno, di natura traumatica. Sanchez vale 3 Mertens non per me. C’è un motivo se uno ha giocato solo a Napoli e l’altro in top team. Il problema è l’ingaggio, sennò non ci sarebbe competizione”.

Mertens come Nainggolan per i tifosi nerazzurri

Qualcuno azzarda un paragone: “Non vi è bastato Nainggolan con la malinconia per Roma? Mertens ottimo giocatore ma voglio solo gente convinta al 200% dell’Inter” oppure: “Probabilmente i vari Mertens , Nainggolan ecc sono quei giocatori che vanno bene nel loro quartiere e spostarli da li diventa deleterio sia per loro che l’eventuale nuova squadra. Non dico sia un fosso scampato ma se la mentalità è questa va bene così e che resti a Napoli”.

Infine la chiosa: “Mi sembra la volpe e l’uva. Mertens è fortissimo , sarebbe stato un 12esimo uomo fenomenale e ci avrebbe dato moltissimo. Sanchez , la cui storia non si discute. ad oggi non merita alcun tipo di sforzo da parte della società per trattenerlo”.

SPORTEVAI | 19-05-2020 11:00