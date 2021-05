Da Todt novità su Schumacher, i tifosi si emozionano

Passano gli anni ma non l’oblio su Michael Schumacher. Ogni Gp, ogni aggancio è buono per tornare a parlare del pilota tedesco che dal dicembre 2013 sta gareggiando nella sua battaglia più importante dopo quel terribile incidente sugli sci a Maribel. Come stia davvero l’ex campione della Ferrari lo sanno in pochi e tra questi c’è Jean Todt. L’ex ad della Rossa ha rilasciato alcune parole al riguardo parlando al Corriere della Sera.

Todt vede Schumacher ogni due settimane

Dice Todt: “Vedo Michael almeno due volte al mese. Non lo lascio solo. Lui, Corinna, la famiglia: abbiamo fatto tante esperienze insieme. La bellezza di ciò che abbiamo vissuto fa parte di noi e va avanti. Parlando del sette volte campione del mondo il discorso è scivolato anche sul giovane Mick, che sta vivendo la sua prima stagione in Formula 1: “Mick in F1 è un ragazzo umile ed educato. Per ora le sue ambizioni sono limitate da una macchina non competitiva”.

I tifosi sui social ricordano Schumacher

Anche nel mondo dei social nessuno ha dimenticato Michael Schumacher. L’hashtag #KeepFightingMichael è costante, specie in occasione dei Gp come oggi. E in tanti continuano a manifestare speranza e sostegno al tedesco. In occasione del Gp di Monaco fioccano ricordi emozionanti: “Ricordo il magico anno 2000 quando vinse il suo primo campionato con la Ferrari, il terzo del suo palmares interrompendo 21 anni di digiuno del Cavallino” oppure: “Come dimenticare le prodezze che ha fatto Schumi a Montecarlo?”.

