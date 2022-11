Da un'idea del team di David Beckham ecco il college Esport

10-11-2022 14:14

L’organizzazione di eSport con sede nel Regno Unito Guild Esports, società di cui David Beckham è co-fondatore, ha collaborato con il fornitore di BTEC SCL Education per lanciare un college di eSport con il marchio “Enigmaz”.

In cosa consiste il progetto

Il programma educativo consisterà in un diploma BTEC di livello 2 di un anno in Esports e un diploma esteso di due anni BTEC Esports di livello 3. I primi studenti del Guild College saranno a settembre 2023. SCL Education nello specifico è un fornitore di qualifiche BTEC ed è noto per lavorare con club sportivi come il Leeds United, il Leeds United College e la West Ham Foundation. SCL Education avrà il compito di gestire l’intero programma di eSport, che secondo Guild si tradurrà in una spesa minima e in un aumento del personale futuro per l’organizzazione stessa.

Ricordiamo che Guild Esports è stata la prima azienda esports ad essere quotata in Borsa, precisamente nella Londos Stock Exchange. L’ex giocatore rappresenta il principale azionista.

Workshop formativi e apprendimento unico

Le domande per il programma universitario sono già in corso, con Guild e SCL Education che prevedono che circa 125 studenti si iscriveranno al programma nel suo primo anno. Il corso consisterà in 600 ore di formazione per studente nel corso di un anno accademico. Inoltre, la sede di Guild Esports sarà aperta agli studenti per workshop e corsi pratici. L’amministratore delegato di Guild Esports, Kal Hourd, ha osservato che il principale vantaggio di questo programma rispetto ad altri programmi educativi nel Regno Unito è l‘accesso alle strutture di Guild e il fatto che il programma stesso venga supportato da un’organizzazione di eSport.