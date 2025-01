Dakar 2025, Sainz si arrende: "È andato tutto storto". Il video dopo l'incidente è virale, Carlos jr: "Goat"

Carlos Sainz senior costretto ad abbandonare la Dakar 2025 spiega tutta la sua delusione per l'incidente che ha messo ko la sua auto. Intanto il figlio, ex pilota Ferrari condivide un video diventato virale del padre che guida nel deserto senza parabrezza

Alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Carlos Sainz non è partito per la terza tappa della Dakar 2025 dopo la seconda tappa fatale, la temuta tappa marathon di 48 ore, nella quale il campione in carica ha avuto un incidente con ribaltamento che ha distrutto quasi del tutto la sua Ford. “Tutto è andato storto” ha detto laconicamente il quattro volte campione del rally per antonomasia costretto all’abbandono per motivi di sicurezza.

Lui, 63 anni il prossimo aprile, siamo sicuri avrebbe continuato, come aveva detto per vincere una tappa e dare una mano alla squadra. Lo si capisce da come ha guidato sulle dune dopo l’incidente nonostante una macchina quasi del tutto distrutta, senza parabrezza. Immagini che sono diventati virali in rete tanto da essere condivise anche dal figlio Carlos Sainz jr, pilota di F1 ex Ferrari da pochi giorni nuovo driver della Williams.

Sainz out, perchè si è ritirato dalla Dakar

Carlos Sainz e il suo copilota Lucas Cruz non hanno potuto continuare la loro avventura alla Dakar 2025 perchè il danno causato dal ribaltamento nella prima parte della tappa di 48 ore è stato ‘fatale’ avendo infatti interessato un elemento che non è stato possibile riparare: il rollbar di sicurezza.

Ieri a Bish, la FIA ha esaminato le condizioni generali della vettura del madrileno e, in particolare e come di solito accade in questi casi, ha posto particolare enfasi sull’insieme di tubi che proteggono pilota e copilota. Gli steward della Federazione hanno stimato che questa parte fosse danneggiata e non hanno autorizzato la Ford Raptor n. 225 della coppia spagnola a proseguire la gara.

“A causa dei danni alla gabbia di sicurezza del veicolo n. 225 (Carlos Sainz, Lucas Cruz) subiti durante l’incidente avvenuto nella prima parte della 48 Chrono del Rally Dakar 2025 e seguendo le normative FIA, si è deciso di ritirare il veicolo”, ha annunciato ufficialmente Ford.

“Due giorni da dimenticare” le parole di Sainz

Subito dopo il ritiro, Sainz senior ha così riassunto le sue 48 ore da incubo: “La sintesi è che è andato tutto storto. Abbiamo avuto l’incidente e abbiamo perso molto tempo e poi ci siamo persi. E stamattina abbiamo avuto un’altra foratura [avevano solo una ruota di scorta] e poi abbiamo perso molta tempo in un posto in cui non siamo riusciti a trovare la strada. Due giorni da dimenticare, molto difficili da accettare appena iniziata la gara”.

Poi in un post sui social, il 62enne pluricampione di rally ha espresso tutta la sua delusione per un’avventura che quest’anno è andata completamente all’opposto dello scorso anno: “Con grande tristezza, dobbiamo dire addio alla Dakar di quest’anno. Queste sono le corse, a volte bisogna affrontarne i momenti più duri. Tra poco si ritorna a casa per riprendersi sia fisicamente che mentalmente. Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Sainz sr guida nel deserto senza parabrezza: video virale e Sainz jr approva!

Ma intanto in un modo o nell’altro Carlos Sainz senior ha trovato il modo di farsi onore. Dapprima le immagini del suo ribaltamento, il modo in cui ha rimesso sulle ruote la sua Ford e anche la tigna con cui ha ripreso la gara. In particolare è diventato virale nelle ultime ore un video in cui con l’elicottero, Sainz è stato ripreso mentre guidava sulle dune di sabbia controsole senza parabrezza, a 185 km/h usando una mano per tenere il volante e l’altra per non farsi accecare dai raggi solari. Come riportato dalla pagina ufficiale della Dakar “la definizione del GOAT”

Un video, assolutamente da non imitare nella vita di tutti i giorni (!) che il figlio Carlos Sainz jr ha immediatamente condiviso nelle sue storie di Instagram come omaggio al padre a cui è molto legato. Lo scorso anno l’oramai ex pilota della Ferrari ha seguito diverse tappe della Dakar ed era presente all’arrivo quando il papà ha trionfato per la quarta volta. Prima della fine dell’anno e di volare per la partenza del rally i “Sainz” hanno coronato un sogno: guidare insieme la Ferrari di F1 sulla pista di Fiorano.