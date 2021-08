Dall'Europa League alla Serie B: Botteghin ha firmato con l'Ascoli

Si può passare dall’Europa League alla Serie B? Sì, si può. Per informazioni chiedere all’Ascoli che ha di recente ufficializzato l’arrivo di Eric Botteghini.

Il difensore brasiliano approda in bianconero dopo aver speso una vita calcistica in Eredivisie. Nato nel 1987 in quel di San Paolo è sbarcato in Europa a diciotto anni appena compiuti per vestire la maglia dello Zwolle.

Dopo quattro stagioni in biancoblù ha giocato le successive quattro stagioni rispettivamente con le maglie di NAC Breda (2011-2013) e Groningen (2013-2015), per poi compiere il suo ultimo trasferimento in terra olandese passando al Feyenoord.

Con la squadra di Rotterdam, il centrale verdeoro giocherà per sei stagioni consecutive diventando il calciatore brasiliano con più presenze nel campionato olandese dove vincerà un campionato, due coppe d’Olanda e tre supercoppe.

Nell’ultima stagione ha collezionato anche 4 presenze nel girone K di Europa League di cui una da titolare. Ora ad attenderlo c’è una nuova esperienza al secondo piano del calcio nostrano. Dall’Europa alla B, appunto. I tifosi bianconeri non vedono l’ora di vederlo all’opera.

OMNISPORT | 08-08-2021 16:03